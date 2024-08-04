'Hayat Devam Ediyor' Şarkısına Yapılan Editlere Şarkı Sahibi Davut Güloğlu'ndan Cevap Geldi

Davut Güloğlu'nun pek bi' renkli şarkısı 'Hayat Devam Ediyor'u hayatımızda belki de en az bir kere duymuşuzdur. Belediye seçimlerinden bu yana birçok futbol editlerinde de kullanılan bu şarkı gündemden düşmüyor. Editleri yorumlayan kişiye ise şarkının sahibi Davut Güloğlu'ndan yorum geldi.

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