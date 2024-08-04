'Hayat Devam Ediyor' Şarkısına Yapılan Editlere Şarkı Sahibi Davut Güloğlu'ndan Cevap Geldi
'Hayat Devam Ediyor' Şarkısına Yapılan Editlere Şarkı Sahibi Davut Güloğlu'ndan Cevap Geldi
Davut Güloğlu'nun pek bi' renkli şarkısı 'Hayat Devam Ediyor'u hayatımızda belki de en az bir kere duymuşuzdur. Belediye seçimlerinden bu yana birçok futbol editlerinde de kullanılan bu şarkı gündemden düşmüyor. Editleri yorumlayan kişiye ise şarkının sahibi Davut Güloğlu'ndan yorum geldi.
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Davut Güloğlu'nun pek bi' renkli şarkısı 'Hayat Devam Ediyor'u hayatımızda belki de en az bir kere duymuşuzdur.
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'Hayat Devam Edeyi' editlerinin birçoğunu yorumlayan Ersin İleri ise yukarıda size göstermiş olduğumuz gol anına yapılan editi bu şekilde yorumladı...
Bu 'şaheser' parçanın sanatçısı Davut Güloğlu da Ersin İleri'nin bu yorumunu alıntılayıp 'Hayat Devam Edeyi kuralları vardır' dedi.
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Akabinde Ersin İleri, 'Saygılar Davut abi' diyerek cevap verdi.
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