Komite Başkanı Açıkladı: Rusya’da Google, Android ve iOS Yasaklanabilir
Komite Başkanı Açıkladı: Rusya’da Google, Android ve iOS Yasaklanabilir
Kaynak: https://english.pravda.ru/amp/news/wo...
Rusya’nın Liberal Demokrat Parti milletvekili Alexey Didenko, Google, Android ve iOS’un yakında Rusya'da yasaklanabileceğini söyledi.
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Rusya’nın Liberal Demokrat Parti milletvekili Alexey Didenko, Google, Android ve iOS’un yakında Rusya'da yasaklanabileceğini söyledi.
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Milletvekili, bu tür bir girişimde trajik bir durum görmüyor. Didenko, Rusya’daki Netflix olayına atıfta bulundu. Yayın platformu, Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.
Geçtiğimiz hafta, Devlet Duması Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, YouTube’un Rusya’da yavaşlatılacağını duyurdu. Khinshtein, Amerikan video paylaşım platformunun Rus veri merkezlerinin hizmet bedelini ödeyemediğini belirtti.
Google, daha sonra YouTube’un Rusya’daki çalışmalarıyla ilgili bir yorumda bulundu.
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