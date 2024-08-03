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Komite Başkanı Açıkladı: Rusya’da Google, Android ve iOS Yasaklanabilir

Komite Başkanı Açıkladı: Rusya’da Google, Android ve iOS Yasaklanabilir

Android Rusya iOS
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 15:06

Rusya’nın Liberal Demokrat Parti milletvekili Alexey Didenko, Google, Android ve iOS’un yakında Rusya'da yasaklanabileceğini söyledi.

Kaynak: https://english.pravda.ru/amp/news/wo...
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Rusya’nın Liberal Demokrat Parti milletvekili Alexey Didenko, Google, Android ve iOS’un yakında Rusya'da yasaklanabileceğini söyledi.

Rusya’nın Liberal Demokrat Parti milletvekili Alexey Didenko, Google, Android ve iOS’un yakında Rusya'da yasaklanabileceğini söyledi.

Alexey Didenko, RuNews24 sitesine yaptığı açıklamada, 'Bu bizim girişimimizle gerçekleşmeyecek. Kamu görevlileri ve yetkililer, özellikle gizli bilgilere erişimi olanlar, uzun zamandır bu platformları kullanmaktan yasaklandı. Bu, başka platformlara geçiş yapmanız gerektiğini belirten ilk mesajdı,' dedi.

Milletvekili, bu tür bir girişimde trajik bir durum görmüyor. Didenko, Rusya’daki Netflix olayına atıfta bulundu. Yayın platformu, Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Milletvekili, bu tür bir girişimde trajik bir durum görmüyor. Didenko, Rusya’daki Netflix olayına atıfta bulundu. Yayın platformu, Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta, Devlet Duması Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, YouTube’un Rusya’da yavaşlatılacağını duyurdu. Khinshtein, Amerikan video paylaşım platformunun Rus veri merkezlerinin hizmet bedelini ödeyemediğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta, Devlet Duması Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, YouTube’un Rusya’da yavaşlatılacağını duyurdu. Khinshtein, Amerikan video paylaşım platformunun Rus veri merkezlerinin hizmet bedelini ödeyemediğini belirtti.

Khinshtein’e göre, YouTube’un indirme hızı %40 oranında düştü ve bu oranın %70’e kadar daha azalabileceği belirtiliyor.

Google, daha sonra YouTube’un Rusya’daki çalışmalarıyla ilgili bir yorumda bulundu.

Google, daha sonra YouTube’un Rusya’daki çalışmalarıyla ilgili bir yorumda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, 'Rusya’da bazı kişilerin YouTube’a erişimde sorun yaşadıklarının farkındayız. Bu, herhangi bir teknik sorun veya bizim tarafımızdan yapılan bir eylemin sonucu değil,' denildi.

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