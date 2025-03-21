Almanya’da Çantasına Peçete Koyarken Yere Düşüren Kadın 55 Euro Ceza Yiyince Sitem Etti

Almanya’da yaşayan bir Türk, başına gelen olayı anlatmasıyla gündeme geldi. Avrupa’da yere çöp atılması konusunda kurallar oldukça katı biliyorsunuz ki. Genç kadın da kahvaltı yaptıktan sonra elindeki çöpleri çantasına koymak istemişti. Ancak peçeteyi düşürdüğünü ve polislerin de kendisine 55 euro ceza kestiklerini dile getirdi. Kendisi farkında olmadığını söylese de polisler oldukça netti.

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