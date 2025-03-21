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Almanya’da Çantasına Peçete Koyarken Yere Düşüren Kadın 55 Euro Ceza Yiyince Sitem Etti

Almanya’da Çantasına Peçete Koyarken Yere Düşüren Kadın 55 Euro Ceza Yiyince Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.03.2025 - 10:33

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Almanya’da yaşayan bir Türk, başına gelen olayı anlatmasıyla gündeme geldi. Avrupa’da yere çöp atılması konusunda kurallar oldukça katı biliyorsunuz ki. Genç kadın da kahvaltı yaptıktan sonra elindeki çöpleri çantasına koymak istemişti. Ancak peçeteyi düşürdüğünü ve polislerin de kendisine 55 euro ceza kestiklerini dile getirdi. Kendisi farkında olmadığını söylese de polisler oldukça netti.

Gelin detaylara geçelim. 👇

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Polisler kendisine “Burası Avrupa” şeklinde uyarı yapmıştı. Kadın farkında olduğunu söylese de nafileydi. 👇

Özellikle Almanya’nın kurallar konusundaki tavrı tüm ülkelere ders niteliğinde.

Özellikle Almanya’nın kurallar konusundaki tavrı tüm ülkelere ders niteliğinde.

Kadın peçetenin düştüğünü gerçekten farkında olmasa da artık çok daha dikkatli olması için ders çıkarmış oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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