İyi İnsanlar İyi ki Var: Felçli Halde Kapısına Bırakılan Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever!

Fatma Araç adlı TikTok kullanıcısı son paylaşımıyla viral oldu. Hayvansever kadın, birkaç ay önce kapısına karton kutu içerisinde bırakılan kedinin nasıl hayata döndüğünü paylaşmıştı. Muhtemelen hayvanlara olan sevgisini bilen biri, arka ayakları tutmayan yavru kediyi Fatma Arat’ın kapısına bırakmıştı. O da yardım eli uzatınca tatlı kedi tedavilere olumlu yanıt vererek sağlığına kavuştu.
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Ne yazık ki tüm patili dostlarımız videodaki kedi kadar şanslı olmuyor.
Evinizin önüne koyacağınız bir kap su ya da mama da onların hayat kalitesini artırabilmek için basit ama etkili bir çözüm.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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