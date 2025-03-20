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İyi İnsanlar İyi ki Var: Felçli Halde Kapısına Bırakılan Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever!

İyi İnsanlar İyi ki Var: Felçli Halde Kapısına Bırakılan Kediyi Hayata Döndüren Hayvansever!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 12:18

İçerik Devam Ediyor

Fatma Araç adlı TikTok kullanıcısı son paylaşımıyla viral oldu. Hayvansever kadın, birkaç ay önce kapısına karton kutu içerisinde bırakılan kedinin nasıl hayata döndüğünü paylaşmıştı. Muhtemelen hayvanlara olan sevgisini bilen biri, arka ayakları tutmayan yavru kediyi Fatma Arat’ın kapısına bırakmıştı. O da yardım eli uzatınca tatlı kedi tedavilere olumlu yanıt vererek sağlığına kavuştu.

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İşte tüm süreç 👇

Ne yazık ki tüm patili dostlarımız videodaki kedi kadar şanslı olmuyor.

Ne yazık ki tüm patili dostlarımız videodaki kedi kadar şanslı olmuyor.

Doğru zamanda müdahale onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz ediyor. Bunun için de yardıma ihtiyacı olan bir can gördüğümüzde sırtımızı dönüp gitmek yerine yardım eli uzatmak hayati değer taşıyor.

Evinizin önüne koyacağınız bir kap su ya da mama da onların hayat kalitesini artırabilmek için basit ama etkili bir çözüm.

Evinizin önüne koyacağınız bir kap su ya da mama da onların hayat kalitesini artırabilmek için basit ama etkili bir çözüm.

Unutmayalım ki bu dünya yalnızca bizlerin değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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