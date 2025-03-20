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Öğrencisinin Dileğini Gerçekleştirerek Bütün Sınıfa Bisiklet Hediye Eden Öğretmen Gönülleri Fethetti

Öğrencisinin Dileğini Gerçekleştirerek Bütün Sınıfa Bisiklet Hediye Eden Öğretmen Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 08:39

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@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen, öğrencileriyle yaptığı dilek etkinliğini paylaştı. Etkinlikte Seyran adlı tatlı kız kendisi ve bütün arkadaşları için bisiklet sahibi olmayı dilemişti. Bunu öğrenen öğretmenleri ise gerekeni yaptı. Çocukların bisikletlerine kavuştuğu anlar içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Seyran adlı tatlı kızın bütün arkadaşları için bisiklet istemesi detayı da ayrı bir olaydı.

Seyran adlı tatlı kızın bütün arkadaşları için bisiklet istemesi detayı da ayrı bir olaydı.

Yalnızca kendinin değil her çocuğun bu hayala sahip olduğunun bilincinde olması kalpleri ısıtmıştı. Sosyal medya sayesinde öğrencileriyle içerikler üreten öğretmenlerin paylaşımlarına da erişme şansı buluyoruz.

Böylelikle ülkemizin dört bir yanından pozitif videolara ulaşıyoruz.

Böylelikle ülkemizin dört bir yanından pozitif videolara ulaşıyoruz.

Öğretmenlerimizin hayatımızdaki yeri hafife alınabilecek türden değil. Onlar sayesinde çocuklarımız iyilikle kötülüğün ayrımını ve hayata dair nasıl bir tutum izleneceğini öğreniyor. Başta video sahibi öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimiz iyi ki var!🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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