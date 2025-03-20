Öğrencisinin Dileğini Gerçekleştirerek Bütün Sınıfa Bisiklet Hediye Eden Öğretmen Gönülleri Fethetti

@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen, öğrencileriyle yaptığı dilek etkinliğini paylaştı. Etkinlikte Seyran adlı tatlı kız kendisi ve bütün arkadaşları için bisiklet sahibi olmayı dilemişti. Bunu öğrenen öğretmenleri ise gerekeni yaptı. Çocukların bisikletlerine kavuştuğu anlar içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Seyran adlı tatlı kızın bütün arkadaşları için bisiklet istemesi detayı da ayrı bir olaydı.
Böylelikle ülkemizin dört bir yanından pozitif videolara ulaşıyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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