Öğrencisinin Dileğini Gerçekleştirerek Bütün Sınıfa Bisiklet Hediye Eden Öğretmen Gönülleri Fethetti

Öğretmenlerimizin hayatımızdaki yeri hafife alınabilecek türden değil. Onlar sayesinde çocuklarımız iyilikle kötülüğün ayrımını ve hayata dair nasıl bir tutum izleneceğini öğreniyor. Başta video sahibi öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimiz iyi ki var!🩷