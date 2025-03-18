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Borcam Almaya Son: Koreliler Ev Ziyaretine Giderken Tuvalet Kağıdı Alıyor

Borcam Almaya Son: Koreliler Ev Ziyaretine Giderken Tuvalet Kağıdı Alıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 23:55

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@okcenveysel adlı içerik üreticisi Kore’ye dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdiyse Koreli arkadaşlarının ona getirdiği ev hediyelerini paylaştı. Korelilerin ev ziyaretine giderken tuvalet kağıdı alma adetleri olduğunu dile getirdi. Açıkçası bizlere çok mantıklı geldi. 

Detaylara geçelim. 👇

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İşte o paylaşım 👇

Kore ile kültürlerimiz pek benzeşmiyor.

Kore ile kültürlerimiz pek benzeşmiyor.

Ancak tuvalet kağıdı hediye etme meselesi kulağa oldukça mantıklı geliyor. Biliyorsunuz ki tuvalet kağıdı fiyatları ülkemizde günden güne artışta.

Bu sebeple izleyicilere de oldukça mantıklı gelmişti.

Bu sebeple izleyicilere de oldukça mantıklı gelmişti.

Ee ne diyorsunuz, artık borcam alma adetimizi bir kenara bırakıp hediyelere güncelleme mi yapsak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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