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Sokak Röportajı Veren Diyarbakırlı Çocukların Güldüren Anları

Sokak Röportajı Veren Diyarbakırlı Çocukların Güldüren Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 20:41

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Diyarbakır’da vatandaşlara mikrofon uzatan @agackakantv muhabiri İbrahim Şık, sokak röportajları esnasında denk geldiği çocuklarla yaptığı sohbetleri derleyerek paylaştı. Çocukların hepsi birbirinden tatlıydı. Bilmiş bilmiş konuşmaları izleyicileri güldürürken yorumlar ve beğeniler de eksik olmadı.

Gelin bir de birlikte izleyelim.

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İşte detaylar 👇

İçlerinden biri geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

İçlerinden biri geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

Halil adlı küçük çocuk, “Abe sıcaktır geldik buraya” sözleriyle adeta fenomen olmuştu.

Halil’in videosuna yeniden bakmak isteyenler için 👇

Ancak görüyoruz ki yalnızca Halil değil, Diyarbakır’ın tüm çocukları neşe kaynağıymış.

Ancak görüyoruz ki yalnızca Halil değil, Diyarbakır’ın tüm çocukları neşe kaynağıymış.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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