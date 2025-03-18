Sokak Röportajı Veren Diyarbakırlı Çocukların Güldüren Anları

Diyarbakır’da vatandaşlara mikrofon uzatan @agackakantv muhabiri İbrahim Şık, sokak röportajları esnasında denk geldiği çocuklarla yaptığı sohbetleri derleyerek paylaştı. Çocukların hepsi birbirinden tatlıydı. Bilmiş bilmiş konuşmaları izleyicileri güldürürken yorumlar ve beğeniler de eksik olmadı.
Gelin bir de birlikte izleyelim.
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İçlerinden biri geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.
Ancak görüyoruz ki yalnızca Halil değil, Diyarbakır’ın tüm çocukları neşe kaynağıymış.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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