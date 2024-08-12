''Abe Sıcaktır'' Sözüyle Viral Olan Diyarbakırlı Halil: ''Kerimcan Durmaz, Hepsi Benim Sesimi Kullanıyor''
''Abe Sıcaktır'' Sözüyle Viral Olan Diyarbakırlı Halil: ''Kerimcan Durmaz, Hepsi Benim Sesimi Kullanıyor''
12 yaşındaki Diyarbakırlı Halil, süs havuzunda soğuk havaya rağmen yüzerek dikkat çekmiş ve “Abe sıcaktır” sözleriyle sosyal medyada büyük bir fenomen haline gelmişti. Son röportajında ''Fotoğraf çekilmekten sıkıldım'' sözleriyle tekrar gündeme geldi.
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Geçtiğimiz Şubat ayında Diyarbakır’ın Anzele Parkı süs havuzunda soğuk suya rağmen yüzerek “Abe sıcaktır” diyen Halil Alasan, kısa sürede sosyal medyanın yıldızı haline gelmişti.
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Her şey bu videoyla başladı👇🎥
O günden bu yana ünlülerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Halil'in videoları yaz boyunca herkes tarafından kullanıldı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da o kişiler arasındaydı👇
Halil, şimdilerde fenomen olmanın ne demek olduğunu anlatıyor. ''Fenomen oldum. Gelen giden fotoğraf, video çekiyor. Herkes beni tanıyor. Kerimcan Durmaz hepsi beni paylaşıyor, sesimi kullanıyor.''
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Zaman zaman sıkıldığını ve bu durumun kendisini yorduğunu da söylemekten çekinmeyen küçük Halil, ''Herkes 'Gel fotoğraf çekinelim' diyor 'Yok sıkıldım' diyorum gelen giden fotoğraf çekiyor'' diyerek derdini anlattı.
İşte o son röportajı👇🎥
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