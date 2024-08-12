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Sade İsteme Günü Tarzı Sosyal Medyada Çatışma Yarattı

Sade İsteme Günü Tarzı Sosyal Medyada Çatışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 13:33 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 13:34

Twitter'da isteme gününde sade ve gösterişten uzak tercihler yapan bir çiftin fotoğrafı gündem oldu. Çiftin bu minimalist yaklaşımı, sosyal medyada iki zıt görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.

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Son yıllarda düğün ve nişan gibi organizasyonların maliyetleri ve gösterişi, birçok çiftin belini bükerken, bazıları bu gelenekleri sade bir şekilde kutlamayı tercih ediyor.

Son yıllarda düğün ve nişan gibi organizasyonların maliyetleri ve gösterişi, birçok çiftin belini bükerken, bazıları bu gelenekleri sade bir şekilde kutlamayı tercih ediyor.

Ancak, sosyal medyada bu çiftin sade isteme günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında kıyasıya bir tartışmaya neden oldu.

Ancak, sosyal medyada bu çiftin sade isteme günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında kıyasıya bir tartışmaya neden oldu.

Bazı kullanıcılar, çiftin bu tercihinin samimiyeti ve dürüstlüğü yansıttığını belirtirken,

Bazı kullanıcılar, çiftin bu tercihinin samimiyeti ve dürüstlüğü yansıttığını belirtirken,
twitter.com

Diğer taraftan, bazı kullanıcılar ise bu sade yaklaşımı özensizlik olarak değerlendirdi.

Diğer taraftan, bazı kullanıcılar ise bu sade yaklaşımı özensizlik olarak değerlendirdi.
twitter.com

İşte diğer yorumlar👇

İşte diğer yorumlar👇
twitter.com
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