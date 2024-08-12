Sade İsteme Günü Tarzı Sosyal Medyada Çatışma Yarattı
Sade İsteme Günü Tarzı Sosyal Medyada Çatışma Yarattı
Twitter'da isteme gününde sade ve gösterişten uzak tercihler yapan bir çiftin fotoğrafı gündem oldu. Çiftin bu minimalist yaklaşımı, sosyal medyada iki zıt görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.
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Son yıllarda düğün ve nişan gibi organizasyonların maliyetleri ve gösterişi, birçok çiftin belini bükerken, bazıları bu gelenekleri sade bir şekilde kutlamayı tercih ediyor.
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Ancak, sosyal medyada bu çiftin sade isteme günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında kıyasıya bir tartışmaya neden oldu.
Bazı kullanıcılar, çiftin bu tercihinin samimiyeti ve dürüstlüğü yansıttığını belirtirken,
Diğer taraftan, bazı kullanıcılar ise bu sade yaklaşımı özensizlik olarak değerlendirdi.
İşte diğer yorumlar👇
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