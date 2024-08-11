WhatsApp'ta Sevgilisiyle Konuşurken Aldatıldığını Fark Edip Mesajları Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
WhatsApp'ta Sevgilisiyle Konuşurken Aldatıldığını Fark Edip Mesajları Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
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Mesajlaşmalardaki belirsiz ifadeler ve şüpheler üzerine bu duyguyu yaşadığını belirten kullanıcı, paylaştığı gönderide büyük bir etkileşim aldı.
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Kimi aynı deneyimi kendi yaşasaydı aldatıldığını bile fark edemeyeceğini dile getirirken,
Kimi de aynı şekilde sonuçlanan deneyimlerini paylaştı.
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