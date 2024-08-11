WhatsApp'ta Sevgilisiyle Konuşurken Aldatıldığını Fark Edip Mesajları Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Bir Twitter kullanıcısı, sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak “Aldatıldığımı hissettim demin” diye yazdı. Paylaşım, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı ve pek çok kullanıcı durumu yorumlamaya başladı.

Gelin o mesajlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım 🤔 👇