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WhatsApp'ta Sevgilisiyle Konuşurken Aldatıldığını Fark Edip Mesajları Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

WhatsApp'ta Sevgilisiyle Konuşurken Aldatıldığını Fark Edip Mesajları Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 15:52

Bir Twitter kullanıcısı, sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak “Aldatıldığımı hissettim demin” diye yazdı. Paylaşım, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı ve pek çok kullanıcı durumu yorumlamaya başladı. 

Gelin o mesajlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım 🤔 👇

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Mesajlaşmalardaki belirsiz ifadeler ve şüpheler üzerine bu duyguyu yaşadığını belirten kullanıcı, paylaştığı gönderide büyük bir etkileşim aldı.

Mesajlaşmalardaki belirsiz ifadeler ve şüpheler üzerine bu duyguyu yaşadığını belirten kullanıcı, paylaştığı gönderide büyük bir etkileşim aldı.
twitter.com

Kimi aynı deneyimi kendi yaşasaydı aldatıldığını bile fark edemeyeceğini dile getirirken,

Kimi aynı deneyimi kendi yaşasaydı aldatıldığını bile fark edemeyeceğini dile getirirken,
twitter.com

Kimi de aynı şekilde sonuçlanan deneyimlerini paylaştı.

Kimi de aynı şekilde sonuçlanan deneyimlerini paylaştı.
twitter.com

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