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Bir Kadının Erkek Arkadaşının Manifest Yaparak Araba Sahibi Olma Hikayesi

Bir Kadının Erkek Arkadaşının Manifest Yaparak Araba Sahibi Olma Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 09:07

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım, manifestin gücünü ve imgelemenin hayatımıza etkilerini tartışmaya açtı. Bir Twitter kullanıcısı, erkek arkadaşının manifest yaparak hayal gücü ve odaklanma ile nasıl istediği arabaya sahip olduğunu anlattı. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, birçok kişi tarafından da eleştirildi.

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Kullanıcı, erkek arkadaşının çocukluk hayali olan bir arabaya sahip olma yolunda nasıl yoğun bir şekilde odaklandığını ve imgeleme yaptığını açıkladı.

Kullanıcı, erkek arkadaşının çocukluk hayali olan bir arabaya sahip olma yolunda nasıl yoğun bir şekilde odaklandığını ve imgeleme yaptığını açıkladı.
twitter.com

İşte bu ilginç hikaye:

İşte bu ilginç hikaye:

Ancak bazı kullanıcılar, hayallerin ve imgelerin gerçekçi bir değişim sağlamadığını, bunun yerine kişinin hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve bunun sonucunda başarıya ulaştığını savundu.

Ancak bazı kullanıcılar, hayallerin ve imgelerin gerçekçi bir değişim sağlamadığını, bunun yerine kişinin hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve bunun sonucunda başarıya ulaştığını savundu.
twitter.com

Kimi de geçmişte kendi hayatlarında benzer manifestler yaparak beklenmedik ve olumsuz sonuçlar yaşadıklarını ifade etti.

Kimi de geçmişte kendi hayatlarında benzer manifestler yaparak beklenmedik ve olumsuz sonuçlar yaşadıklarını ifade etti.
twitter.com

İşte diğer yorumlar:

İşte diğer yorumlar:
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