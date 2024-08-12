Bir Kadının Erkek Arkadaşının Manifest Yaparak Araba Sahibi Olma Hikayesi

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım, manifestin gücünü ve imgelemenin hayatımıza etkilerini tartışmaya açtı. Bir Twitter kullanıcısı, erkek arkadaşının manifest yaparak hayal gücü ve odaklanma ile nasıl istediği arabaya sahip olduğunu anlattı. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, birçok kişi tarafından da eleştirildi.