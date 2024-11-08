Ölümsüzlüğün Sırrı Bu Ağaçta Saklı! Tam 80 Bin Yaşında ve Her Sene Kökleri Kendisini Yeniliyor

Bilinen en eski organizma olan Pando ağaçları dünyanın en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Bu ağaçlar bilim insanlarına göre hiçbir zaman ‘ölmüyor.’ Yaklaşık 50 bin kökten oluşan Pando ağaçları akılalmaz bir yeraltı sistemine sahip aynı zamanda. Üstelik kökleri her sene kendisini yenileniyor. 80 bin yaşında olduğu tahmin edilen bu ağaçlar aslında kavak ağacının bir türü. İşte tek bir ağaç gibi görünen ancak kökleri birbirine bağlı bu devasa koloniyi inceleyelim.