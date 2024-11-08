Ölümsüzlüğün Sırrı Bu Ağaçta Saklı! Tam 80 Bin Yaşında ve Her Sene Kökleri Kendisini Yeniliyor
Ölümsüzlüğün Sırrı Bu Ağaçta Saklı! Tam 80 Bin Yaşında ve Her Sene Kökleri Kendisini Yeniliyor
Bilinen en eski organizma olan Pando ağaçları dünyanın en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Bu ağaçlar bilim insanlarına göre hiçbir zaman ‘ölmüyor.’ Yaklaşık 50 bin kökten oluşan Pando ağaçları akılalmaz bir yeraltı sistemine sahip aynı zamanda. Üstelik kökleri her sene kendisini yenileniyor. 80 bin yaşında olduğu tahmin edilen bu ağaçlar aslında kavak ağacının bir türü. İşte tek bir ağaç gibi görünen ancak kökleri birbirine bağlı bu devasa koloniyi inceleyelim.
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Kavak ağacının bir kolonisi olan Pando, ‘ölümsüz ağaç’ olarak biliniyor. 80 bin yaşında olduğu tahmin edilen bu ağaçlar bilinen en eski canlı organizmalar arasında yer alıyor.
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Pandoların hiçbir zaman ölmemesinin nedeni köklerinin hep canlı kalması. Bu kökler sürekli olarak kendisini yeniliyor.
İlk bakışta tek bir ağaç gibi görünen Pando, devasa bir yeraltı sistemine sahip. Yeraltında yaklaşık 50 bin kök birbiriyle bağlantılı.
ABD’nin Utah eyaletinde bulunan bu ağaç kolonisi kökleriyle iletişimde kalıyor ve birbirini besliyor.
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