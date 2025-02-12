Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Sizi zamanda yolculuğa çıkaralım... Dünyanın dört bir yanından kentlerin, sembollerin geçmişte nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Bu içeriğimizde siyah beyaz fotoğraflardan renkli fotoğraflara geçiş yapacağız. Göreceğiniz bazı değişimler 'Tarihe hiç dokunulmamış' dedirtirken bazı değişimler ise 'Vay be' dedirtecek. İşte Geçmişten Günümüze Çok Değişmiş 15 Yerin İnanılmaz Fotoğrafı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Varşova, Polonya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kansas, ABD
3. Kiev, Ukrayna
4. Staro Zdanje, Sırbistan
5. Minnesota, ABD
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İstanbul
7. Utah, ABD
8. João Pessoa, Brezilya
9. Los Angeles, ABD
10. Mekke, Suudi Arabistan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Auckland, Yeni Zelanda.
12. Enoshima, Japonya
13. Büyük Gize Sfenksi, Mısır
14. Santa Monica Dağları, Kaliforniya
15. Edinburgh, İskoçya
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın