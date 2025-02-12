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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 11:23

Sizi zamanda yolculuğa çıkaralım... Dünyanın dört bir yanından kentlerin, sembollerin geçmişte nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Bu içeriğimizde siyah beyaz fotoğraflardan renkli fotoğraflara geçiş yapacağız. Göreceğiniz bazı değişimler 'Tarihe hiç dokunulmamış' dedirtirken bazı değişimler ise 'Vay be' dedirtecek. İşte Geçmişten Günümüze Çok Değişmiş 15 Yerin İnanılmaz Fotoğrafı.

Kaynak

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1. Varşova, Polonya

1. Varşova, Polonya

2. Kansas, ABD

2. Kansas, ABD

3. Kiev, Ukrayna

3. Kiev, Ukrayna

4. Staro Zdanje, Sırbistan

4. Staro Zdanje, Sırbistan

5. Minnesota, ABD

5. Minnesota, ABD
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6. İstanbul

6. İstanbul

7. Utah, ABD

7. Utah, ABD

8. João Pessoa, Brezilya

8. João Pessoa, Brezilya

9. Los Angeles, ABD

9. Los Angeles, ABD

10. Mekke, Suudi Arabistan

10. Mekke, Suudi Arabistan
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11. Auckland, Yeni Zelanda.

11. Auckland, Yeni Zelanda.

12. Enoshima, Japonya

12. Enoshima, Japonya

13. Büyük Gize Sfenksi, Mısır

13. Büyük Gize Sfenksi, Mısır

14. Santa Monica Dağları, Kaliforniya

14. Santa Monica Dağları, Kaliforniya

15. Edinburgh, İskoçya

15. Edinburgh, İskoçya

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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