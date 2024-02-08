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The Sims'e Rakip Bağımsız Yaşam Simülasyonu Paralives'in Çıkış Tarihi Açıklandı

The Sims'e Rakip Bağımsız Yaşam Simülasyonu Paralives'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 11:59

The Sims'in tahtının sallanmaya başlamasından bu yana bir alternatif arayışında olan oyuncuların imdadına yetişebilecek gibi görünen tatlı mı tatlı bağımsız oyun Paralives için elimizde nihayet bir çıkış tarihi var.

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The Sims yıllar boyunca neredeyse rakipsiz kalmayı başardıktan sonra oyuncular son yıllarda gidişattan pek de memnun değiller.

The Sims yıllar boyunca neredeyse rakipsiz kalmayı başardıktan sonra oyuncular son yıllarda gidişattan pek de memnun değiller.

Özellikle The Sims 4 ile birlikte oyuncular serinin diğer oyunlarında kendilerine verilen pek çok özgürlüğün ellerinden alınmasından son derece rahatsızlardı. EA Games ise şimdilerde daha online bir yapıya kayacak olan beşinci oyunun hazırlığında.

The Sims'in yarattığı bu boşlukta ise karşımıza tatlı mı tatlı bir bağımsız oyun olan Paralives çıkmıştı.

The Sims'in yarattığı bu boşlukta ise karşımıza tatlı mı tatlı bir bağımsız oyun olan Paralives çıkmıştı.

İlk olarak E3 2021'de duyurulan oyun tıpkı The Sims gibi kapsamlı bir yaşam simülasyonu sunmayı amaçlıyor. Karakterimizi yarattığımız, hayattaki tüm iyi ve kötü şeyleri deneyim edebileceğimiz oyun bir süredir özellikle The Sims hayranlarının radarındaydı.

Merakla beklenen Paralives için nihayet çıkış tarihi de açıklandı.

Peki Paralives oyunculara neler vadediyor?

Peki Paralives oyunculara neler vadediyor?

Temelde tıpkı the Sims gibi karakterlerimizin hayatlarını elimize lacağımız Paralives'te elbette ilişki ve sosyalleşme mekanikleri yer alacak. Bunun yanında karakterlerimizin kişiliğini ve beğenilerini de dilediğimizce belirleyebileceğiz. Bu özellikler karakterin yaşantısına da etki edecek.

The Sims'in ek paketlerinden yaka silkenler için Paralives cephesinde işler çok daha farklı yürüyecek.

The Sims'in ek paketlerinden yaka silkenler için Paralives cephesinde işler çok daha farklı yürüyecek.

Oyunun çıkışının ardından da oyun için çalışmaya devam edecek olan geliştiriciler yapıma gelecek DLC paketlerinin haberini de şimdiden vermiş durumdalar ancak bu gözünüzü korkutmasın. Paralives için geliştirilen ek paketler ücretsiz olacak.

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