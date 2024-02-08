The Sims'e Rakip Bağımsız Yaşam Simülasyonu Paralives'in Çıkış Tarihi Açıklandı
The Sims'e Rakip Bağımsız Yaşam Simülasyonu Paralives'in Çıkış Tarihi Açıklandı
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The Sims yıllar boyunca neredeyse rakipsiz kalmayı başardıktan sonra oyuncular son yıllarda gidişattan pek de memnun değiller.
The Sims'in yarattığı bu boşlukta ise karşımıza tatlı mı tatlı bir bağımsız oyun olan Paralives çıkmıştı.
Merakla beklenen Paralives için nihayet çıkış tarihi de açıklandı.
Peki Paralives oyunculara neler vadediyor?
The Sims'in ek paketlerinden yaka silkenler için Paralives cephesinde işler çok daha farklı yürüyecek.
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