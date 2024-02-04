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The Sims'in En Büyük Rakibi Life by You'dan Haber Var: Çıkış Tarihi Ertelendi

The Sims'in En Büyük Rakibi Life by You'dan Haber Var: Çıkış Tarihi Ertelendi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 17:04

Bu günlere dek neredeyse rakipsiz olarak gelen The Sims serisinin artık dişli bir rakibi var. Oyuncuların merakla bekledikleri ve yepyeni detayları bizlere sunacak olan Life by You'dan bir erteleme haberi geldi.

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The Sims serisinin hayranlarının gözü şimdilerde serinin yeni oyunu kadar Life by You cephesine de dönmüş vaziyette.

The Sims serisinin hayranlarının gözü şimdilerde serinin yeni oyunu kadar Life by You cephesine de dönmüş vaziyette.

Özellikle Cities: Skylines ve Crusader Kings gibi sevilen strateji serileriyle tanıdığımız Paradox Interactive'in ellerinden çıkacak olan Life by You bizlere bu zaman dek The Sims serisinde hiç görmediğimiz zenginlikte bir oynanış sunma vaadedinde.

Öyle ki şehirdeki her karakteri istediğimiz anda tek bir tıkla kontrol etmeye başlayabileceğiz. İki oyun arasındaki en büyük farkları ise şöyle özetlemiştik.👇

Neler sunacağı şimdiden büyük merak konusu olan Life by You için ilk planlanan çıkış tarihi 12 Eylül 2023'tü.

Neler sunacağı şimdiden büyük merak konusu olan Life by You için ilk planlanan çıkış tarihi 12 Eylül 2023'tü.

Erken erişim olarak geçtiğimiz yılın sonbaharında oyunculara sunulması planlanan oyun daha sonrasında geliştiriciler cephesinden gelen bir haberle 5 Mart 2024'e ertelenmişti. Geliştiriciler ise bu ertelemenin yanında daha fazla geliştirme getireceklerinin sözünü de vermişlerdi.

Life by You bir kez daha ertelendi.

Peki Life by You'nun fiyatı ne kadar olacak? Hangi platformlar için çıkacak?

Peki Life by You'nun fiyatı ne kadar olacak? Hangi platformlar için çıkacak?

Epic Games Store üzerinden ön siparişe açılan Life by You'nun ülkemizdeki fiyatı 1,219,24 TL. Oyunun Steam'deki ön sipariş fiyatı ise şimdilik belli değil. Oyunun PC haricinde (en azından şimdilik) herhangi bir başka platform için çıkmayacağını da belirtelim.

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