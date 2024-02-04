The Sims'in En Büyük Rakibi Life by You'dan Haber Var: Çıkış Tarihi Ertelendi
The Sims'in En Büyük Rakibi Life by You'dan Haber Var: Çıkış Tarihi Ertelendi
Bu günlere dek neredeyse rakipsiz olarak gelen The Sims serisinin artık dişli bir rakibi var. Oyuncuların merakla bekledikleri ve yepyeni detayları bizlere sunacak olan Life by You'dan bir erteleme haberi geldi.
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The Sims serisinin hayranlarının gözü şimdilerde serinin yeni oyunu kadar Life by You cephesine de dönmüş vaziyette.
Neler sunacağı şimdiden büyük merak konusu olan Life by You için ilk planlanan çıkış tarihi 12 Eylül 2023'tü.
Life by You bir kez daha ertelendi.
Peki Life by You'nun fiyatı ne kadar olacak? Hangi platformlar için çıkacak?
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