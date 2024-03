Sony Bu Yıl Coşturacak: PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunları Sızdırılmış OIabilir!

Bu serilerin bir önceki oyunları halihazırda PC için çıkmış durumda. Last of Us Part 2'nin bir remastered sürümü ile yenilenmesi de zaten PC için geleceğinin sinyallerini vermişti. Bu iki oyunu da bu yıl içinde PC platformunda görmek sürpriz olmayacaktır. Ayrıca çalışanın verdiği diğer bir bilgiye göre PlayStation, Infamous Second Son gibi daha eski oyunları da PC'ye portlayabilir.