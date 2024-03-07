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Sony Bu Yıl Coşturacak: PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunları Sızdırılmış OIabilir!

Sony Bu Yıl Coşturacak: PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunları Sızdırılmış OIabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 16:21

Sony, dün PlayStation özel oyunu olan Ghost of Tsushima'nın PC'ye geleceğini açıklamıştı. Bunun ardından şirketin içerisinden bir sonraki oyunlar ile ilgili sızıntılar geldi.

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Sızan bu bilgiler bir şirket çalışanından geldi.

Sızan bu bilgiler bir şirket çalışanından geldi.

Ghost of Tsushima'nın ve birçok PS özel oyununun PC'ye portlanmasını üstlenen Nixxes stüdyosundan bir çalışan, yaklaşık 2 ay önce bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın içeriği ise PlayStation'un PC'ye portlayacağı oyunlar hakkındaydı. Paylaşımın içeriğinde ise bu yıl PC'ye gelecek tüm PlayStation özel oyunları yer alıyordu.

Buna benzer bir liste daha önce sızmış ve sızıntılar doğru çıkmıştı.

Buna benzer bir liste daha önce sızmış ve sızıntılar doğru çıkmıştı.

Daha önce Nvidia sızıntıları ile birçok PlayStation oyunu gündeme gelmişti. Bu sızıntı ile toplamda 10 adet PlayStation özel oyununun PC için geleceğini öğrenmiştik. Şimdiye kadar ise bu listeden 8 oyun PC'ye çıktı veya çıkması kesinleşti. Listede hala kesinliğe ulaşmamış olan 2 oyun ise Demon's Souls ve Gran Turismo 7. Bu iki oyunun da yakın bir tarihte PC için duyurusunu görmemiz mümkün.

Çalışanın yaptığı sızıntıya göre Spider-Man 2, önümüzdeki yıl PC'ye gelecek.

Çalışanın yaptığı sızıntıya göre Spider-Man 2, önümüzdeki yıl PC'ye gelecek.

Şirket çalışanı, anonim olarak yayınladığı gönderide PlayStation'un en sevilen oyunlarından olan Spider-Man 2 ile ilgili bilgiler de verdi. Bu bilgilere göre de Marvel's Spider-Man 2'yi 2025'in ilk çeyreğinde görebiliriz. Sony'nin exclusive oyun mantığının yavaş yavaş değişmesi de bu durumu destekler nitelikte.

Listede Last of Us Part II ve God of War Ragnarok da var.

Listede Last of Us Part II ve God of War Ragnarok da var.

Bu serilerin bir önceki oyunları halihazırda PC için çıkmış durumda. Last of Us Part 2'nin bir remastered sürümü ile yenilenmesi de zaten PC için geleceğinin sinyallerini vermişti. Bu iki oyunu da bu yıl içinde PC platformunda görmek sürpriz olmayacaktır. Ayrıca çalışanın verdiği diğer bir bilgiye göre PlayStation, Infamous Second Son gibi daha eski oyunları da PC'ye portlayabilir.

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