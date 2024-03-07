Sony Bu Yıl Coşturacak: PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunları Sızdırılmış OIabilir!
Sony Bu Yıl Coşturacak: PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunları Sızdırılmış OIabilir!
Sony, dün PlayStation özel oyunu olan Ghost of Tsushima'nın PC'ye geleceğini açıklamıştı. Bunun ardından şirketin içerisinden bir sonraki oyunlar ile ilgili sızıntılar geldi.
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Sızan bu bilgiler bir şirket çalışanından geldi.
Buna benzer bir liste daha önce sızmış ve sızıntılar doğru çıkmıştı.
Çalışanın yaptığı sızıntıya göre Spider-Man 2, önümüzdeki yıl PC'ye gelecek.
Listede Last of Us Part II ve God of War Ragnarok da var.
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