Hayal Köseoğlu İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarını Topa Tuttu

Oyuncu Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili protestolara ses çıkartmayan meslektaşlarını daha önce eleştirmişti. Köseoğlu bu kez daha sert bir çıkış yaptı ve 'Kasetiniz varsa korkmayın, uçkurunuz umrumuzda değil' dedi. Detaylar içeriğimizde 👇