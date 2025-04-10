Hayal Köseoğlu İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarını Topa Tuttu
Hayal Köseoğlu İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarını Topa Tuttu
Oyuncu Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili protestolara ses çıkartmayan meslektaşlarını daha önce eleştirmişti. Köseoğlu bu kez daha sert bir çıkış yaptı ve 'Kasetiniz varsa korkmayın, uçkurunuz umrumuzda değil' dedi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Ersoy Nezir Çınarlı ile 1. yıl dönümlerini kutlamasıyla gündeme gelmişti.
Ancak Hayal Köseoğlu'nun konuşulmasını sağlayan şey özel hayatından çok yaptığı gündem içerikli sosyal medya paylaşımları.
Oyuncu hız kesmedi, bu kez de protestolara sessiz kalan meslektaşlarını bombaladı: "Kasetiniz varsa korkmayın"
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