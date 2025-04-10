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Hayal Köseoğlu İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarını Topa Tuttu

Hayal Köseoğlu İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarını Topa Tuttu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.04.2025 - 13:27

Oyuncu Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili protestolara ses çıkartmayan meslektaşlarını daha önce eleştirmişti. Köseoğlu bu kez daha sert bir çıkış yaptı ve 'Kasetiniz varsa korkmayın, uçkurunuz umrumuzda değil' dedi. Detaylar içeriğimizde 👇

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Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

Hemen hemen toplumsal ve siyasi gündemle ilgili tepkisini göstermekten asla çekinmiyor Hayal Köseoğlu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Ersoy Nezir Çınarlı ile 1. yıl dönümlerini kutlamasıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan Ersoy Nezir Çınarlı ile 1. yıl dönümlerini kutlamasıyla gündeme gelmişti.

Köseoğlu yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı: “1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize…'

Ancak Hayal Köseoğlu'nun konuşulmasını sağlayan şey özel hayatından çok yaptığı gündem içerikli sosyal medya paylaşımları.

Ancak Hayal Köseoğlu'nun konuşulmasını sağlayan şey özel hayatından çok yaptığı gündem içerikli sosyal medya paylaşımları.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Hayal Köseoğlu meslektaşlarına böyle tepki göstermişti.

Oyuncu hız kesmedi, bu kez de protestolara sessiz kalan meslektaşlarını bombaladı: "Kasetiniz varsa korkmayın"

Oyuncu hız kesmedi, bu kez de protestolara sessiz kalan meslektaşlarını bombaladı: "Kasetiniz varsa korkmayın"

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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