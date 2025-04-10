İnternette Hastalığımızı Aratınca Neden Hep Sonuç Kanser Çıkıyor?

Çünkü bu sistemler, tıpkı tıp fakültesinin ikinci sınıf öğrencileri gibi; çok şey biliyorlar ama hangisinin ne kadar sık görüldüğüne dair pek fikirleri yok. Baş ağrısı, mide bulantısı ya da baş dönmesi gibi semptomlar günlük hayatta sık karşılaşılan durumlar olsa da sistemler bu belirtileri hemen beyin kanaması, kalp krizi ya da tümör gibi ağır hastalıklara bağlıyor.

Bunun temel nedeni ise risk almamak. Yani bir belirti, çok nadir görülen bir hastalığın da parçası olabilir, sistem o riski almamak için otomatik olarak en kötüsünü öne çıkarıyor. Kısacası, azıcık mide ağrınız varsa da algoritma sizi “apandisit olabilir ama kolon kanseri de olabilir” çizgisine taşıyor.