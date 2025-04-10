İnternette Hastalığımızı Aratınca Neden Hep Sonuç Kanser Çıkıyor?
İnternette Hastalığımızı Aratınca Neden Hep Sonuç Kanser Çıkıyor?
İnternetten hastalık araştırmak birçoğumuzun gizli alışkanlığı haline geldi ama sonuçlar genellikle içimizi hiç de rahatlatmıyor. “Büyük ihtimalle kanserim” diye düşünen birine dönüşmemiz sadece birkaç tıklık mesafede. Oysa çoğu zaman ya basit bir soğuk algınlığı ya da biraz gaz sancısından ibaret oluyor durumumuz. Buna rağmen semptom denetleyici araçlar bizi hep en kötü ihtimale yönlendiriyor. Peki bu sistemler neden bu kadar abartılı, neden hep kanser diyorlar?
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İnternet neden her semptomu ölümcül bir hastalığa bağlamakla bu kadar meşgul?
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Bu sistemler çok şey biliyor olabilir ama iyi soru soramıyorlar.
Bir de şu var: Doğru bilgiye ulaşmak için doğru soruyu sormak gerekir.
Yapay zeka bu konuda ne kadar yardımcı olabilir?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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