Tıp Bu Kadar Gelişmesine Rağmen Neden Hala Soğuk Algınlığına Bir Çare Bulamadı?

Soğuk algınlığına yakalandığınızda ilk tepkiniz hala 'biri beni hasta etti' demekse, yalnız değilsiniz. Çünkü bu düşünce, aslında neredeyse bir asırdır bilim insanlarının da elinde kalan tek net bilgi.

Evet, artık biliyoruz ki soğuk algınlığına kötü hava değil, virüsler neden oluyor. Ama hangi virüs ya da kaç tane virüs olduğu hala büyük bir soru işareti. O yüzden 1925’teki halk sağlığı önerileriyle 2025’teki öneriler neredeyse aynı: Temas etme, bol bol dinlen ve bağışıklığını güçlü tut. Sahiden, neden?

Kaynak 1, Kaynak 2