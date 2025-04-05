Vitaminleri Neden A, B, C Diye Harflerle İsimlendirdik?

Vitaminlerin isimlendirilmesi, aslında bilimsel bir sadeleştirme ihtiyacından doğdu. Amerikalı bilim insanı Elmer McCollum, 1913’te süt yağında büyüme sağlayan bir madde keşfetti ve buna “yağda çözünen faktör A” adını verdi. Ardından gelen suyla çözünebilen başka bir maddeye de “faktör B” dendi.

Daha sonra bu maddelerin vitaminler olduğu anlaşıldığında, isimleri A ve B vitamini olarak sadeleştirildi. 1920’de İngiliz biyokimyacı Jack Drummond, tüm bu karmaşık adlandırmaları düzene sokmak için harf sistemini önerdi ve vitaminlerin alfabetik olarak adlandırılması benimsendi. Ancak bu sıra her zaman korunmadı; bazı harfler atlandı, bazı vitaminler birden çok türe ayrıldı.