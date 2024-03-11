Oyun Severlerinden Gözde Serilerinden Olan "Watch Dogs" Filme Uyarlanıyor!
Oyun Severlerinden Gözde Serilerinden Olan "Watch Dogs" Filme Uyarlanıyor!
2014 yılında piyasaya sürülen popüler video oyunu Watch Dogs'un film uyarlaması için çalışmalar başladı. Filmin başrolünde 'Talk to Me' filmiyle tanınan Sophie Wilde yer alırken yönetmenliğini Fransız sinemacı Mathieu Turi üstleniyor. Detaylar içerikte. 👇
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Ubisoft'un popüler video oyun serisi Watch Dogs oyun dünyasından beyaz perdeye taşınıyor.
İlk olarak 2014'te oyuncularla buluşan aksiyon-macera türündeki bu seri 2016'da bir devam oyunu ve 2020'de ise Legion adındaki üçüncü bir oyunla genişledi.
Daha önce bir manga serisine dönüştürülen Watch Dogs şimdi de film uyarlamasıyla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Filmde başrolü geçen yıl A24 yapımı Talk to Me filmiyle dikkatleri üzerine çeken ve BAFTA adaylığı kazanan Sophie Wilde üstleniyor. Wilde, Boy Swallows Universe ve The Portable Door gibi yapımlarla da tanınmakta.
Yönetmen koltuğunda ise Meander, Hostile ve Gueules noires filmleriyle tanınan Fransız yönetmen Mathieu Turi oturuyor. Senaryo ekibinde Netflix'in Oxygen adlı yapımının senaristi Christie LeBlanc ve Victoria Bata bulunuyor.
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Filmin konusu henüz gizli tutulsa da Watch Dogs oyun serisinin zengin hikayesi ve distopik evreni film için mükemmel bir zemin sağlıyor.
Oyun serisi kurgusal bir bilgi işlem ağı olan ctOS'deki yolsuzlukları ortaya çıkarmak için mücadele eden bilgisayar korsanlarını anlatıyor.
Serinin ilk oyunu Aidan Pierce'ın intikam hikayesini, ikinci oyun ise hacker grubu DedSec'in maceralarını anlatırken üçüncü oyun Legion, distopik bir Londra'da DedSec üyelerinin özgürlük mücadelesine odaklanıyor.
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