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Tanrıların Arenasına Adım Atın: Fortnite'ın Yunan Mitolojisi Temalı Yeni Battle Royale Sezonu Çıktı!

Tanrıların Arenasına Adım Atın: Fortnite'ın Yunan Mitolojisi Temalı Yeni Battle Royale Sezonu Çıktı!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 13:34

Son zamanlarda bir oyun platformuna dönüşen Fortnite'ta Battle Royale'ın Yunan Mitolojisi temalı 5. Bölüm 2. Sezonu yayınlandı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Rocket Racing gibi birçok modun eklenmesiyle sadece bir oyun olmaktan çıkıp adeta bir oyun platformuna dönüşen Fortnite’ta Battle Royale’ın yeni sezonu olan "5. Bölüm 2. Sezon" oyuncuların erişimine açıldı.

Rocket Racing gibi birçok modun eklenmesiyle sadece bir oyun olmaktan çıkıp adeta bir oyun platformuna dönüşen Fortnite’ta Battle Royale’ın yeni sezonu olan "5. Bölüm 2. Sezon" oyuncuların erişimine açıldı.

Epic Games bu yeni sezonda "Mitler ve Ümitler" temasını işleyerek Yunan mitolojisini ön plana çıkaracak.

Epic Games bu yeni sezonda "Mitler ve Ümitler" temasını işleyerek Yunan mitolojisini ön plana çıkaracak.

Yunan mitolojisinden esinlenilen bu sezonda Olimpos Dağı gibi mitolojik yerlerin yanı sıra Gazap Geçidi ve Ölüler Diyarı gibi yeni mekanlar Battle Royale haritasına eklendi.

Yunan mitolojisinden esinlenilen bu sezonda Olimpos Dağı gibi mitolojik yerlerin yanı sıra Gazap Geçidi ve Ölüler Diyarı gibi yeni mekanlar Battle Royale haritasına eklendi.

Epic Games bu sezonla birlikte antik Yunan mitolojisinden tanıdık karakterlerin de oyuna dahil edildiğini duyurdu.

Epic Games bu sezonla birlikte antik Yunan mitolojisinden tanıdık karakterlerin de oyuna dahil edildiğini duyurdu.

Yeni battle pass sayesinde Afrodit, Medusa, Zeus, Artemis, Hades, Kerberos ve Poseidon gibi karakterlerin kilidi açılabilecek.

Yeni battle pass sayesinde Afrodit, Medusa, Zeus, Artemis, Hades, Kerberos ve Poseidon gibi karakterlerin kilidi açılabilecek.
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Yeni sezon aynı zamanda çeşitli yeni güçler ve silahlar getiriyor. Örneğin Zeus'un yıldırımı ile oyuncular havaya yükselerek hedeflerine yıldırımlar yağdırabilecek.

Yeni sezon aynı zamanda çeşitli yeni güçler ve silahlar getiriyor. Örneğin Zeus'un yıldırımı ile oyuncular havaya yükselerek hedeflerine yıldırımlar yağdırabilecek.

İkarus'un Kanatları ise göklerde süzülerek düşmanların üzerine hızla inme imkanı veriyor. Epic Games sezon ilerledikçe Hades’in Zincirleri gibi yeni güçlerin de ekleneceğini belirtiyor.

İkarus'un Kanatları ise göklerde süzülerek düşmanların üzerine hızla inme imkanı veriyor. Epic Games sezon ilerledikçe Hades’in Zincirleri gibi yeni güçlerin de ekleneceğini belirtiyor.

Haritaya eklenen yeni silahlar arasında Bekçi Pompalı Tüfeği, Avcı Özel Nişancı Tüfeği ve Alamet Hafif Makineli Tüfeği gibi ögeler bulunuyor. Bu silahların yanı sıra önceki sezondan popüler silahlar da yeni sezonda oyuncuların kullanımına sunulacak.

Haritaya eklenen yeni silahlar arasında Bekçi Pompalı Tüfeği, Avcı Özel Nişancı Tüfeği ve Alamet Hafif Makineli Tüfeği gibi ögeler bulunuyor. Bu silahların yanı sıra önceki sezondan popüler silahlar da yeni sezonda oyuncuların kullanımına sunulacak.

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