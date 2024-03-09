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Basketbol Sevdalılarına Müjde: NBA 2K24 Game Pass Kütüphanesine Ekleniyor!

Basketbol Sevdalılarına Müjde: NBA 2K24 Game Pass Kütüphanesine Ekleniyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:49

Xbox Game Pass, dün bir sürpriz yaparak sevilen basketbol oyunu NBA 2K24'ün Game Pass'e geleceğini duyurdu.

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NBA 2K24, 11 Mart tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek.

NBA 2K24, 11 Mart tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Dün akşam saatlerinde resmî hesapdan gelen bir paylaşımda, NBA 2K24'ün Game Pass sistemine ekleneceği duyuruldu. Game Pass'e geleceği sürpriz bir şekilde duyurulan NBA 2K24, 11 Mart tarihinde Game Pass sistemine eklenecek.

NBA 2K24, sadece konsol ve cloud kullanıcılarına açılacak.

NBA 2K24, sadece konsol ve cloud kullanıcılarına açılacak.

Oyunun Game Pass sistemine eklenmesi ile konsol ve cloud kullanıcıları oyunu deneyimleyebilecek. PC tarafında ise herhangi bir duyuru bulunmuyor. Cloud sisteminin Türkiye de olmamasından dolayı ülkemizde sadece konsol oyuncuları oyuna erişebilecek.

Bu ay Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar da açıklandı.

Bu ay Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar da açıklandı.

Mart ayının ilk yarısında Game Pass sistemine eklenecek oyunları birkaç gün önce öğrenmiştik. Bu ayın ilk yarısında sisteme ekleneceği kesinleşen oyunlar şu şekilde:

  • MLB The Show 24

  • No More Heroes 3

  • Lightyear Frontier

  • Control Ultimate Edition

  • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

  • PAW Patrol World

  • Warhammer 40.000: Boltgun

Diablo 4'de bu ayın sonunda Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Diablo 4'de bu ayın sonunda Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Activision Blizzard satın alımı sonrası gözler Game Pass'e gelecek oyunlara çevrilmişti. Blizzard cephesinden Game Pass sistemine eklenecek ilk oyun Diablo 4 oldu. Diablo 4' 28 Mart tarihinde ister Xbox konsollarından ister PC üzerinden Game Pass aracılığı ile oynayabileceksiniz.

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