Basketbol Sevdalılarına Müjde: NBA 2K24 Game Pass Kütüphanesine Ekleniyor!
Basketbol Sevdalılarına Müjde: NBA 2K24 Game Pass Kütüphanesine Ekleniyor!
Xbox Game Pass, dün bir sürpriz yaparak sevilen basketbol oyunu NBA 2K24'ün Game Pass'e geleceğini duyurdu.
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NBA 2K24, 11 Mart tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek.
NBA 2K24, sadece konsol ve cloud kullanıcılarına açılacak.
Bu ay Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar da açıklandı.
Diablo 4'de bu ayın sonunda Game Pass kütüphanesine eklenecek.
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