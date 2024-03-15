Son Kararı Size Bıraktık: Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Yurt Dışı Çıkarmalarını Oyluyoruz!
Son Kararı Size Bıraktık: Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Yurt Dışı Çıkarmalarını Oyluyoruz!
Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estiren Hande Erçel'le, Seoul'de siyahlara bürünen Serenay Sarıkaya'nın kombini kıyaslandı, sosyal medya ikiye bölündü... Biz de size soralım dedik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk önce, son zamanlarda her şeyden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda aklımızı başından aldı biliyorsunuz...
Yaklaşık iki hafta önce Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan ünlü oyuncu, saçı, makyajı ve kombiniyle sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı. Hatta o kadar ki "oyunculuğu bırak model ol" yorumları yağdı resmen!
Derken, geçtiğimiz gün de Serenay Sarıkaya rotasını Seoul'a çevirdi. Türkiye'de de bulunan ‘Bulgari’ adlı lüks markanın elçisi olan Serenay Sarıkaya'nın bandanalı simsiyah kombiniyle tüm gözleri üzerine topladı!
Marka tarafından düzenlenen etkinlik için Güney Kore'ye giden Sarıkaya'nın kombini kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de "kızılcık şerbeti" yorumları yapmasına sebep oldu...
Fakat tabii ki fırsat bu fırsat diyen magazin hesapları, birbirine çok yakın tarihlerde yurt dışı çıkarması yapan bu iki güzel kadını karşılaştırmadan edemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Serenay Sarıkaya'nın Seoul ve Hande Erçel'in Paris kombini kıyasıya mücadele etti desek yeridir... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Sön sözü size bırakıyoruz... Sizce Serenay Sarıkaya mı Hande Erçel mi aurasıyla, fiziğiyle, kombiniyle öne çıkıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda