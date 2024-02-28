Aman Kaynana Görmesin: Paris Moda Haftası'na Katılan Hande Erçel Güzelliğiyle Modelleri Solladı
Aman Kaynana Görmesin: Paris Moda Haftası'na Katılan Hande Erçel Güzelliğiyle Modelleri Solladı
Son zamanlarda kendini sanata adayan Hande Erçel karşımıza sergide değil, moda haftasında çıktı: Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, saçı, makyajı ve tarzıyla herkesten tam puan aldı!
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Hande Erçel son zamanlarda hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminde sık gördüğümüz bir isim.
Oyunculuğu bırakacağı iddialarını yalanlasa da kendini sanattan sergiden geri tutamayan Erçel hızını alamayıp okula da geri döndü.
Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'ndaki görünümüyle adından söz ettirdi.
Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan ünlü oyuncu, saçı, makyajı ve kombiniyle tam puan aldı.
Erçel'in güzelliğini görenler oyunculuğu bırakmasına ikna oldu ancak model olması şartıyla... 😂
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