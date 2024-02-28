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Aman Kaynana Görmesin: Paris Moda Haftası'na Katılan Hande Erçel Güzelliğiyle Modelleri Solladı

Aman Kaynana Görmesin: Paris Moda Haftası'na Katılan Hande Erçel Güzelliğiyle Modelleri Solladı

Hande Erçel
Effy
Effy - Onedio Editörü
28.02.2024 - 23:43

Son zamanlarda kendini sanata adayan Hande Erçel karşımıza sergide değil, moda haftasında çıktı: Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, saçı, makyajı ve tarzıyla herkesten tam puan aldı! 

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Hande Erçel son zamanlarda hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminde sık gördüğümüz bir isim.

Hande Erçel son zamanlarda hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazinin gündeminde sık gördüğümüz bir isim.

Önce kendisinin oyunculuğu bırakıp kendini sanat alanında keşfedeceği iddia edilmiş, ayrıca önümüzdeki yaza da düğün yapacağı konuşulmuştu.

Oyunculuğu bırakacağı iddialarını yalanlasa da kendini sanattan sergiden geri tutamayan Erçel hızını alamayıp okula da geri döndü.

Oyunculuğu bırakacağı iddialarını yalanlasa da kendini sanattan sergiden geri tutamayan Erçel hızını alamayıp okula da geri döndü.

Üstüne bunların hepsini Sabancı ailesine 'uygun bir gelin' olmak için yaptığı söylentileri de dolanmaya başladı...

Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'ndaki görünümüyle adından söz ettirdi.

Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'ndaki görünümüyle adından söz ettirdi.

Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan ünlü oyuncu, saçı, makyajı ve kombiniyle tam puan aldı.

Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan ünlü oyuncu, saçı, makyajı ve kombiniyle tam puan aldı.

Erçel'in güzelliğini görenler oyunculuğu bırakmasına ikna oldu ancak model olması şartıyla... 😂

Erçel'in güzelliğini görenler oyunculuğu bırakmasına ikna oldu ancak model olması şartıyla... 😂
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Gelen yorumlardan bazıları 👇

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Siz Hande Erçel'in görünümünü nasıl buldunuz? Yorum sizde! 👇

Siz Hande Erçel'in görünümünü nasıl buldunuz? Yorum sizde! 👇

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