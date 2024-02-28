Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskini Hiçe Sayarak İç Çamaşırsız Sokakları Turladı
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskini Hiçe Sayarak İç Çamaşırsız Sokakları Turladı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
Kanye West'in eşi Bianca Censori ve giyinme anlayışı malumunuz... Çoğu zaman yarı çıplak gördüğümüz ve hiçbir zaman tam giyinik göremediğimiz Bianca, şimdi de Paris'te hapse atılma riskini hiçe sayarak iç çamaşırsız bir şekilde sokakları turladı.
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Ünlü rapçi Kanye West ve gizemlerle dolu eşi Bianca Censori yabancı magazinin 'belalı çifti' haline geldi.
Ünlü çift uzun bir süredir 'tarzları' nedeniyle tepkilerin odağında: Bianca her zaman yarı çıplak ve Kanye ise ya yalın ayak ya da tuhaf maskelerle dolanıyor.
Geçtiğimiz yıl İtalya'ya giden çiftin başı ilginç tarzları sebebiyle polisle belaya girmişti: İddialara göre İtalya halkı çiftin giydiği kıyafetleri şikayet etmişti.
Bianca benzer bir riski bu sefer Fransa'da aldı: Son iki gündür iç çamaşırsız bir şekilde sadece külotlu çorapla geziyor.
Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı uygunsuz giyinmenin 1 yıl hapis cezası ve 15 bin Euro para cezası var.
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Tabi Bianca'nın ne kadar umurunda olduğu merak konusu... Sizin düşünceleriniz neler?
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