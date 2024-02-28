Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskini Hiçe Sayarak İç Çamaşırsız Sokakları Turladı

Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskini Hiçe Sayarak İç Çamaşırsız Sokakları Turladı

Kanye West
Effy
Effy - Onedio Editörü
28.02.2024 - 22:23

Kanye West'in eşi Bianca Censori ve giyinme anlayışı malumunuz... Çoğu zaman yarı çıplak gördüğümüz ve hiçbir zaman tam giyinik göremediğimiz Bianca, şimdi de Paris'te hapse atılma riskini hiçe sayarak iç çamaşırsız bir şekilde sokakları turladı.

Bakalım 👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü rapçi Kanye West ve gizemlerle dolu eşi Bianca Censori yabancı magazinin 'belalı çifti' haline geldi.

Ünlü rapçi Kanye West ve gizemlerle dolu eşi Bianca Censori yabancı magazinin 'belalı çifti' haline geldi.

Ünlü çift uzun bir süredir 'tarzları' nedeniyle tepkilerin odağında: Bianca her zaman yarı çıplak ve Kanye ise ya yalın ayak ya da tuhaf maskelerle dolanıyor.

Ünlü çift uzun bir süredir 'tarzları' nedeniyle tepkilerin odağında: Bianca her zaman yarı çıplak ve Kanye ise ya yalın ayak ya da tuhaf maskelerle dolanıyor.

Geçtiğimiz yıl İtalya'ya giden çiftin başı ilginç tarzları sebebiyle polisle belaya girmişti: İddialara göre İtalya halkı çiftin giydiği kıyafetleri şikayet etmişti.

Geçtiğimiz yıl İtalya'ya giden çiftin başı ilginç tarzları sebebiyle polisle belaya girmişti: İddialara göre İtalya halkı çiftin giydiği kıyafetleri şikayet etmişti.

Bianca'nın halk içinde ve reşit olmayan kişilerin arasında böyle giyindiği için dört aydan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski vardı...

Tuhaf hareketlerini sonlandırmayan ikili nihayetinde İtalya'dan ömür boyu banlandı.

Bianca benzer bir riski bu sefer Fransa'da aldı: Son iki gündür iç çamaşırsız bir şekilde sadece külotlu çorapla geziyor.

Bianca benzer bir riski bu sefer Fransa'da aldı: Son iki gündür iç çamaşırsız bir şekilde sadece külotlu çorapla geziyor.

Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı uygunsuz giyinmenin 1 yıl hapis cezası ve 15 bin Euro para cezası var.

Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı uygunsuz giyinmenin 1 yıl hapis cezası ve 15 bin Euro para cezası var.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabi Bianca'nın ne kadar umurunda olduğu merak konusu... Sizin düşünceleriniz neler?

Tabi Bianca'nın ne kadar umurunda olduğu merak konusu... Sizin düşünceleriniz neler?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
5
4
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?