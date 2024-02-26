İhanetin Böylesi! Travis Kelce Zamanında Taylor Swift'in Eski Düşmanı Katy Perry'yle Evlenmek İstemiş
İhanetin Böylesi! Travis Kelce Zamanında Taylor Swift'in Eski Düşmanı Katy Perry'yle Evlenmek İstemiş
Kaynak: https://www.indy100.com/celebrities/t...
İhanetin böylesi! 😂 Travis Kelce zamanında 'Taylor Swift'le mi Katy Perry ile mi evlenmek istersin?' sorusuna şu anki sevgilisi Swift'in eski düşmanı Katy Perry'yi seçerek yanıtlamış! Buyurun detaylara 👇
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve ünlü futbolcu Travis Kelce'nin aşkını duymayan kaldı mı?
İlişkilerinin henüz yılı dolmamış olsa da bu kısa sürede adeta yıldırım aşkına tutulan çiftimiz birbirlerinden bir saniye olsun ayrılamıyor!
Öyle ki, Swift dünyanın bir ucunda konser verse de akşamına ne küresel ısınma ne de yakıt pahalılığı demeden özel jetine atlayıp sevgilisini izlemeye gidiyor.
Ancak Travis'in sevgisi Swift'e kıyasla az kalıyor: Kendisi zamanında "Öp, öldür, evlen" oyununda Swift'i evlenmeye layık görmemiş!
Travis Kelce 2016 yılında "Öp, öldür, evlen" oyununda Katy Perry, Taylor Swift ve Ariana Grande arasında seçim yapmak durumunda kalmış.
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Zamanında büyük kavga edip birbirlerine şarkıdan diss atan Swift ve Perry şimdilerde barıştı. Ancak her an yeni bir kavga olabilir. 😅
En azından Taylor Swift'i 'öldür' yerine 'öp' için seçmiş. Bu da bir şeydir...
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