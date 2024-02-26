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İhanetin Böylesi! Travis Kelce Zamanında Taylor Swift'in Eski Düşmanı Katy Perry'yle Evlenmek İstemiş

İhanetin Böylesi! Travis Kelce Zamanında Taylor Swift'in Eski Düşmanı Katy Perry'yle Evlenmek İstemiş

Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 21:52

İhanetin böylesi! 😂 Travis Kelce zamanında 'Taylor Swift'le mi Katy Perry ile mi evlenmek istersin?' sorusuna şu anki sevgilisi Swift'in eski düşmanı Katy Perry'yi seçerek yanıtlamış! Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://www.indy100.com/celebrities/t...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve ünlü futbolcu Travis Kelce'nin aşkını duymayan kaldı mı?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve ünlü futbolcu Travis Kelce'nin aşkını duymayan kaldı mı?

İlişkilerinin henüz yılı dolmamış olsa da bu kısa sürede adeta yıldırım aşkına tutulan çiftimiz birbirlerinden bir saniye olsun ayrılamıyor!

İlişkilerinin henüz yılı dolmamış olsa da bu kısa sürede adeta yıldırım aşkına tutulan çiftimiz birbirlerinden bir saniye olsun ayrılamıyor!

Öyle ki, Swift dünyanın bir ucunda konser verse de akşamına ne küresel ısınma ne de yakıt pahalılığı demeden özel jetine atlayıp sevgilisini izlemeye gidiyor.

Öyle ki, Swift dünyanın bir ucunda konser verse de akşamına ne küresel ısınma ne de yakıt pahalılığı demeden özel jetine atlayıp sevgilisini izlemeye gidiyor.

Ancak Travis'in sevgisi Swift'e kıyasla az kalıyor: Kendisi zamanında "Öp, öldür, evlen" oyununda Swift'i evlenmeye layık görmemiş!

Ancak Travis'in sevgisi Swift'e kıyasla az kalıyor: Kendisi zamanında "Öp, öldür, evlen" oyununda Swift'i evlenmeye layık görmemiş!

Travis Kelce 2016 yılında "Öp, öldür, evlen" oyununda Katy Perry, Taylor Swift ve Ariana Grande arasında seçim yapmak durumunda kalmış.

Travis Kelce 2016 yılında "Öp, öldür, evlen" oyununda Katy Perry, Taylor Swift ve Ariana Grande arasında seçim yapmak durumunda kalmış.

Kelce çok istekli olmadan mecburiyetten öldür için Ariana Grande'yi, öpmek için Swift'i, evlenmek içinse Katy Perry'yi seçmiş!

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Zamanında büyük kavga edip birbirlerine şarkıdan diss atan Swift ve Perry şimdilerde barıştı. Ancak her an yeni bir kavga olabilir. 😅

Zamanında büyük kavga edip birbirlerine şarkıdan diss atan Swift ve Perry şimdilerde barıştı. Ancak her an yeni bir kavga olabilir. 😅

En azından Taylor Swift'i 'öldür' yerine 'öp' için seçmiş. Bu da bir şeydir...

En azından Taylor Swift'i 'öldür' yerine 'öp' için seçmiş. Bu da bir şeydir...

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