En Sevdiği Yemeği Paylaşan Kanye West Mide Öz Suyunuzu Ağzınıza Getirecek!
En Sevdiği Yemeği Paylaşan Kanye West Mide Öz Suyunuzu Ağzınıza Getirecek!
Tuhaflıklarıyla aklın sınırlarını zorlayan Kanye West, bu sefer de yemeyi en sevdiği şeyi paylaştı. Paylaşmaz olaydı!
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Yabancı magazinin olaylı çifti Kanye West ve Bianca Censori manşetleri süslemeye devam ediyor!
Censori - West çifti en son moda haftasındaki kombinleriyle kendisini davet edenleri bin pişman etmişti...
Aynı etkinlikte Kanye West'e sorulan soru ve rapçi ismin verdiği cevap midemizi altüst etti!
Yemeyi en sevdiği şey sorulan Kanye West, soruyu fırsat bilip yine tuhaflığını konuşturdu.
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Sorunun sorulduğu kişi Kanye West olunca insan çok da şaşırmıyor... Yorum sizde 👇
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