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En Sevdiği Yemeği Paylaşan Kanye West Mide Öz Suyunuzu Ağzınıza Getirecek!

En Sevdiği Yemeği Paylaşan Kanye West Mide Öz Suyunuzu Ağzınıza Getirecek!

Kanye West
Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 21:07

Tuhaflıklarıyla aklın sınırlarını zorlayan Kanye West, bu sefer de yemeyi en sevdiği şeyi paylaştı. Paylaşmaz olaydı!

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Yabancı magazinin olaylı çifti Kanye West ve Bianca Censori manşetleri süslemeye devam ediyor!

Yabancı magazinin olaylı çifti Kanye West ve Bianca Censori manşetleri süslemeye devam ediyor!

Censori - West çifti en son moda haftasındaki kombinleriyle kendisini davet edenleri bin pişman etmişti...

Censori - West çifti en son moda haftasındaki kombinleriyle kendisini davet edenleri bin pişman etmişti...

Aynı etkinlikte Kanye West'e sorulan soru ve rapçi ismin verdiği cevap midemizi altüst etti!

Aynı etkinlikte Kanye West'e sorulan soru ve rapçi ismin verdiği cevap midemizi altüst etti!

Yemeyi en sevdiği şey sorulan Kanye West, soruyu fırsat bilip yine tuhaflığını konuşturdu.

Yemeyi en sevdiği şey sorulan Kanye West, soruyu fırsat bilip yine tuhaflığını konuşturdu.

"En sevdiğin yemek nedir?" sorusuna İngilizce argoda kadın cinsel organı anlamına gelen 'P*ssy' yanıtını verdi.

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Sorunun sorulduğu kişi Kanye West olunca insan çok da şaşırmıyor... Yorum sizde 👇

Sorunun sorulduğu kişi Kanye West olunca insan çok da şaşırmıyor... Yorum sizde 👇

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