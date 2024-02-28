Bir Büyük Marka Daha Filistin Asıllı Model Bella Hadid'le Çalışmayı Sonlandırdı

Filistinli model Bella Hadid her fırsatta Filistin'e olan desteğini gösteren nadir isimlerden. Platformunu kullandığı için sayısız iş kaybeden Bella Hadid'e bir diğer darbe İngiliz marka Charlotte Tilbury'den geldi. Sözleşmesi sonlandırılan Bella Hadid ise bu durum üstüne kollarını sıvadı. 👇