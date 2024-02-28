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Bir Büyük Marka Daha Filistin Asıllı Model Bella Hadid'le Çalışmayı Sonlandırdı

Bir Büyük Marka Daha Filistin Asıllı Model Bella Hadid'le Çalışmayı Sonlandırdı

Filistin
Effy
Effy - Onedio Editörü
28.02.2024 - 19:59

Filistinli model Bella Hadid her fırsatta Filistin'e olan desteğini gösteren nadir isimlerden. Platformunu kullandığı için sayısız iş kaybeden Bella Hadid'e bir diğer darbe İngiliz marka Charlotte Tilbury'den geldi. Sözleşmesi sonlandırılan Bella Hadid ise bu durum üstüne kollarını sıvadı. 👇

Kaynak: https://arynews.tv/bella-hadid-droppe...
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid'i tanımayanınız yoktur: Kendisi geçmiş yıllarda 'en çok çalışan model' olarak ön plana çıkıyor, o çekimden bu çekime koşuşturup duruyordu.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'i tanımayanınız yoktur: Kendisi geçmiş yıllarda 'en çok çalışan model' olarak ön plana çıkıyor, o çekimden bu çekime koşuşturup duruyordu.

Ancak Filistin asıllı ünlü modelin, her fırsatta platformunu kullanarak Filistin'e desteğini gösterdiği için geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yana birçok büyük markayla olan işbirliği feshedildi.

Ancak Filistin asıllı ünlü modelin, her fırsatta platformunu kullanarak Filistin'e desteğini gösterdiği için geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yana birçok büyük markayla olan işbirliği feshedildi.

Öte yandan İsrail'i destekleyen hiçbir ünlüye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Tam Bella Hadid boykotu bitti, kendisi sahalara yavaştan geri dönüyor derken bir darbe de İngiliz kozmetik markasından geldi.

Tam Bella Hadid boykotu bitti, kendisi sahalara yavaştan geri dönüyor derken bir darbe de İngiliz kozmetik markasından geldi.

Bella Hadid’in reklam yüzü olduğu kozmetik markası Charlotte Tilbury ile işbirliği feshedildi.

Bella Hadid’in reklam yüzü olduğu kozmetik markası Charlotte Tilbury ile işbirliği feshedildi.

Charlotte Tilbury ve Bella Hadid

Sebebi ise şaşırtmadı: Bella Hadid'in Filistin'i desteklemesi ve İsrail'e tepki göstermesi...

Sebebi ise şaşırtmadı: Bella Hadid'in Filistin'i desteklemesi ve İsrail'e tepki göstermesi...
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Bella Hadid sayesinde tanınırlık kazanan ve satışları artan şirket, sözleşmenin sonlandırılmasının siyasi sebeplerden ötürü olduğunu reddetse de Bella Hadid'in sözleşme reddini imzalamaya zorlandığı ileri sürüldü.

Bella Hadid sayesinde tanınırlık kazanan ve satışları artan şirket, sözleşmenin sonlandırılmasının siyasi sebeplerden ötürü olduğunu reddetse de Bella Hadid'in sözleşme reddini imzalamaya zorlandığı ileri sürüldü.

Dünyaca ünlü modelin Mayıs ayında 'Orebella' isimli kendi kozmetik markasını kurmayı planladığı belirtildi.

Dünyaca ünlü modelin Mayıs ayında 'Orebella' isimli kendi kozmetik markasını kurmayı planladığı belirtildi.

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