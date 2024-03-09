Bekarlıkta Saltanat Kuran Gözde Bekar Murat Boz, Çocuk Özlemini Dile Getirip İşi Yine Nasibe Bağladı!
Bekarlıkta Saltanat Kuran Gözde Bekar Murat Boz, Çocuk Özlemini Dile Getirip İşi Yine Nasibe Bağladı!
Ne yapsa da aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Murat Boz, evlilik sorularına verdiği klasikleşen 'nasip kısmet' cevabıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Şarkıları, karizması ve yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine çeken, O Ses Türkiye'deki jüri koltuğunu da kimselere kaptırmadan tüm Türkiye'yle flörtleşen Murat Boz'u tanıtmaya gerek yok herhalde!
Hayatımıza 2006 yılında "Aşkı Bulamam Ben" şarkısıyla giriş yapan Murat Boz, aslında seneler önce kaderini kendi yazmış desek yalan olmaz herhalde! Sonu gelmeyen çapkınlıkları ve flörtöz halleri sağ olsun aşkta bir türlü dikiş tutturamayanlardan kendisi.
Ciddi ilişkileri olmadı mı derseniz, elbette oldu fakat hepimizin bildiği gibi o aşkların üstünden çok sular aktı. Bir tek hiç gerçekleşmeyen fakat herkesin delirdiği Hadise meselesi havada kaldı! Bir araya her geldiklerinde yerinde duramayan ve türlü türlü kurlar yapan ikili, milyonların içinde koca bir ukde!
E haliyle, Murat Boz'un son dönemdeki çocuk sevgisi üstüne bir de Hadise'nin "çocuk istiyorum" açıklaması gelince ikili direkt shiplendi tabii!
Şimdi gelelim bekarlığın kitabını yazmış Murat Boz'un geçtiğimiz saatlerde PopBizde muhabirlerine yaptığı o "klişe" evlilik açıklamasına...
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Gördüğünüz üzere bekar olmak için çabalamadığını söyleyen Murat Boz'un çabadan anlayışı sırtı nasibe kısmete dayamakmış! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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