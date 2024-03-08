Bunu da Gördük: Yunus Emre'nin Arkadaşı Survivor'ı Nagihan Geri Dönebilsin Diye Tesettüre Girdi!
Bunu da Gördük: Yunus Emre'nin Arkadaşı Survivor'ı Nagihan Geri Dönebilsin Diye Tesettüre Girdi!
Survivor All Star fanatikliği boyut atladı. Bu senenin en dikkat çeken ve sevilen yarışmacılarından biri olan Yunus Emre'nin arkadaşı Survivor'ı Nagihan kazansın diye tesettüre girdiğini açıkladı!
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Sezon başladığından bu yana olaysız bir gün geçmeyen Survivor All Star'da kaos da polemik de bitmiyor biliyorsunuz!
Şu da bir gerçek ki kaos denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerin başını Yunus Emre çekiyor! Yarışmaya ikinci kez katılan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı anket sonucuna bakıldığında bu sezonun en sevilen yarışmacısı hatta.
Yunus Emre, izleyicinin tabiriyle "sarı papatya," sinirlerini dizginleyemeyerek çıkardığı tartışmaların yanısıra esprileri ve komik hareketleriyle de sık sık gündem oluyor.
Her gün yeni bir meselesine şahitlik ettiğimiz Yunus Emre, tüm bunların yanında sürekli ceza alması ve Türkiye'de kendisini bekleyen eşinin yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Belki denk gelmişsinizdir, eşini soluksuz izleyen Beria Özden, düzenli olarak "Yunus Emre" paylaşımları yapıyor. Üstelik yalnızca destek odaklı paylaşımlardan bahsetmiyoruz, Beria hanım Yunus Emre'nin Survivor'daki diğer kadınlarla samimi hallerinden şikayetçi!
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Bugünün gündemi ise Yunus Emre ve eşi Beria Özden'in arkadaşlarının Survivor fanatikliği uğruna yaptığı hareket!
Bunu gören Beria Özden'den ise destek gecikmedi.
Yani bunu da görmüş olduk! Sakatlığının ardından Survivor'a dönüp dönmeyeceği belli olmayan Nagihan'ın kazanması için tesettüre giren karar veren kullanıcıya "Allah kabul etsin", "Çok büyüksün" gibi yorumlar resmen yağdı...
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