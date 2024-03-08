Hikâyesi Bitmemiş: Ateş Kuşları'ndan Ayrılan Oyuncu Diziye Geri Döndü!
Hikâyesi Bitmemiş: Ateş Kuşları'ndan Ayrılan Oyuncu Diziye Geri Döndü!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndan ayrılan bir oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna geri döndü.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
atv'nin sevilen işlerinden Ateş Kuşları 2 sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan'ın başrollerinde yer aldığı dizi her bölüm izleyicileri ekrana kilitlerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bomba bir gelişme yaşanacak.
Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılan bir karakter Ateş Kuşları'na geri dönüyor.
O karakter ise Görkem Doğan'ın canlandırdığı Pamir!
Dizinin 37. bölümünde diziden ayrılan Pamir, 46. bölümüyle diziye intikam için geri dönecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda