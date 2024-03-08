Demet Evgar'dan Kadınlar Günü İçin Ayakta Alkışlanacak Hareket!
Demet Evgar'dan Kadınlar Günü İçin Ayakta Alkışlanacak Hareket!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Show Ana Haber'e çıkan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, canlı yayında başlattığı kampanyayla ayakta alkışlandı.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü için saat 18:45'te Show TV'de büyük bir sürpriz yapacağını açıklayan Demet Evgar, ayakta alkışlanacak bir kampanyaya imza attı.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, Show Ana Haber'i sunarak "Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım" kampanyasını canlı yayında başlattı.
Demet Evgar'ın canlı yayında paylaşarak başlattığı kampanya duyurusunu da buraya bırakalım:
Kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal hayatı birlikte inşa etmek için yıllarca unutulmayacak bir kampanyayı tüm Türkiye'ye duyuran Demet Evgar'a sosyal medyadan övgü dolu yorumlar gecikmedi.
İşte o anlar:
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Demet Evgar'ın bu hareketine gelen yorumlar da burada:
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