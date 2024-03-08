Survivor'da Hırsızlık Skandalı: Batuhan'ın Top Çaldığı İddia Edildi!

Survivor'ın yeni eleme sistemine göre yarışmacılar SMS oylaması yerine parkurda yarışarak yarışa devam ediyor. Elemede olan Batuhan ve Hakan'ın karşılaşması son bölümde yaşanırken, Hakan'ın Batuhan hakkında ortaya attığı iddia 'Şike mi var?' dedirtti.