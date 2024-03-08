Survivor'da Hırsızlık Skandalı: Batuhan'ın Top Çaldığı İddia Edildi!
Survivor'da Hırsızlık Skandalı: Batuhan'ın Top Çaldığı İddia Edildi!
Survivor'ın yeni eleme sistemine göre yarışmacılar SMS oylaması yerine parkurda yarışarak yarışa devam ediyor. Elemede olan Batuhan ve Hakan'ın karşılaşması son bölümde yaşanırken, Hakan'ın Batuhan hakkında ortaya attığı iddia 'Şike mi var?' dedirtti.
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Survivor All Star'da olaylar bir türlü bitmek bilmiyor. Öyle ki yarışlardan ziyade tartışmalara daha fazla hakimiz.
Elemelerin SMS oylaması yerine bilek gücüyle yapıldığı Survivor'da eleme oyununa kalan Hakan, Yaman, Batuhan ve Mustafa Kemal'in karşılaşması ekranlara gelirken, Hakan'ın ortaya attığı iddia kafaları karıştırdı.
Batuhan için "Rakibim olan Batuhan Acun Medya'dan yarışmacıların çalıştığı bir set var onu istedi. Gidip mavi takımın onayı var demiş. Ben prodüksiyona gidip bunu kabul etmediğimi söyledim ve vericekseniz de basket topunu vermeyin diye bir cümle kullandım." diye sözüne başlarken, devamında söyledikleriyle herkesi dumur etti.
"İstemiyorsanız bunu vermeyiz dediler ve o topu vermediler. Fakat sonra oyun alanından Yasin bu topu almış."
"Bir sabah daha gün ağarırken ormandan bir ses geldiğini duydum. Merak ettim ve gittim düzenek kurulmuş. Batuhan atıyor bir kişi topları topluyor bir kişi de taktik veriyor. Adada patlak bir top vardı herhalde onunla çalışıyorlar dedim."
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Batuhan'ın prova yaptığı topun yeni top olduğunu fark ettiğini söyleyen Hakan ayrıca Batuhan'ın yanında Yasin'in olduğunu da eklerken, Batuhan bu sözlere şu yanıtı verdi.
"Prodüksiyondan set talep ettim evet. Önce patlak topla çalışmaya başladım. Oyun bitti ve çalışma kasamın ne zaman geleceğini sordum ancak Hakan'ın kabul etmediği söylendi. Yasin falan çalmadı ben aldım o topu."
Neden bunu yaptığı sorulduğunda adaya sonradan geldiği için bu hakkı olduğunu savunan Batuhan uzun süre gerginliğe sebep oldu.
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