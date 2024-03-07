Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Çocukluğunun Kamera Arkası Görüntüleri Gündem Oldu
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Çocukluğunun Kamera Arkası Görüntüleri Gündem Oldu
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası görüntüleri gündem oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd ve çocukluğunu canlandıran oyuncunun o anları içeriğimizde!
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Konusu ve oyunculukları itibariyle gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteriyle öne çıkıyor.
Dizide sık sık psikolojik gelgitler yaşayan Cüneyd'in çocukluğu da dizide son derece önemli bir yer edinirken, her iki oyuncu da Cüneyd karakterine muazzam bir emek veriyor.
Cüneyd'in sahneleri her Kızıl Goncalar bölümünde apayrı bir önem taşırken, iki oyuncunun bu sahneler nasıl çektiğine dair bir kamera arkası geldi.
Cüneyd'in çocukluk ve gençlik halinin karşılıklı yer aldığı sahnenin kamera arkası sosyal medyada yayınlanırken, o anlar haliyle kısa sürede gündem olmayı başardı.
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İşte o anlar:
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