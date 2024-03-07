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Ekran Alev Aldı: Sandık Kokusu'na Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci Sevişmesi Damga Vurdu

Ekran Alev Aldı: Sandık Kokusu'na Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci Sevişmesi Damga Vurdu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 20:24

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine Karsu ve Atilla'nın sevişme sahnesi damga vurdu. Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterlerin o anları haliyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin son bölümünde ekranı alev aldıranlar anlar sahnelendi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin son bölümünde ekranı alev aldıranlar anlar sahnelendi.

Reha'dan kurtulmak için Atilla'yla sevgili olduğu yalanını söyleyen Karsu'nun bu yalanı ikilinin zaten birbirilerine bir şeyler hissetmeleri nedeniyle çabucak gerçeğe dönmüştü.

Reha'dan kurtulmak için Atilla'yla sevgili olduğu yalanını söyleyen Karsu'nun bu yalanı ikilinin zaten birbirilerine bir şeyler hissetmeleri nedeniyle çabucak gerçeğe dönmüştü.

Sandık Kokusu'nun 13. bölümünde Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Atilla ve Karsu karakterlerinin sevişmesi diziye damga vururken, haliyle sosyal medyada da ufak çaplı bir ayaklanma yaşandı.

Sandık Kokusu'nun 13. bölümünde Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Atilla ve Karsu karakterlerinin sevişmesi diziye damga vururken, haliyle sosyal medyada da ufak çaplı bir ayaklanma yaşandı.

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İşte Karsu ve Atilla'nın ateşli sahnesi:

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