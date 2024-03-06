Görüş Bildir
Haberler
TV
Öfkesi Bitmiyor: Survivor Seda'nın Pınar'a "Pislik" Demesi Kameralara Yakalandı!

Öfkesi Bitmiyor: Survivor Seda'nın Pınar'a "Pislik" Demesi Kameralara Yakalandı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 23:16

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri Pınar'la kavga eden Sema'nın diskalifiye edilmesi oldu. Sema'nın gidişinin ardından kardeşi Seda Ocak'ın öfkesi bir türlü bitmezken, Pınar' 'pislik' dediği anlar kameralara yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'ın en büyük olayı için kesinlikle Sema ve Pınar kavgasını söyleyebiliriz.

Survivor All Star'ın en büyük olayı için kesinlikle Sema ve Pınar kavgasını söyleyebiliriz.

Yarışma dışında da kavgalı olan ikilide Pınar'ı tahriklerine dayanamayan Sema'nın fiziksel şiddete başvurması herkesi şaşırtırken, Sema konseyde diskalifiye edilmişti.

Yarışma dışında da kavgalı olan ikilide Pınar'ı tahriklerine dayanamayan Sema'nın fiziksel şiddete başvurması herkesi şaşırtırken, Sema konseyde diskalifiye edilmişti.

Karşı takımdaki kardeşi Sema'nın diskalifiye edilmesinin ardından büyük yıkıma uğrayan Seda Ocak'ın Pınar'a karşı nefreti gözle görülür bir hal alırken, son bölümde kameralara yansıyan bir an herkesi şaşırttı.

Karşı takımdaki kardeşi Sema'nın diskalifiye edilmesinin ardından büyük yıkıma uğrayan Seda Ocak'ın Pınar'a karşı nefreti gözle görülür bir hal alırken, son bölümde kameralara yansıyan bir an herkesi şaşırttı.

Oyunda rakip olarak Pınar'ı seçen Seda, oyunu kazandıktan sonra farklı bir sevinç gösterisi yaparken, ardından Pınar için "Pislik" dedi ve o anlar kameralara da yansıdı.

Oyunda rakip olarak Pınar'ı seçen Seda, oyunu kazandıktan sonra farklı bir sevinç gösterisi yaparken, ardından Pınar için "Pislik" dedi ve o anlar kameralara da yansıdı.

İşte o anlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seda'nın bu hareketi Survivor izleyicileri tam anlamıyla ikiye bölerken, bazıları ona hak verip bazıları da hareketini aşırı buldu.

Seda'nın bu hareketi Survivor izleyicileri tam anlamıyla ikiye bölerken, bazıları ona hak verip bazıları da hareketini aşırı buldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?