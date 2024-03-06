Öfkesi Bitmiyor: Survivor Seda'nın Pınar'a "Pislik" Demesi Kameralara Yakalandı!
Öfkesi Bitmiyor: Survivor Seda'nın Pınar'a "Pislik" Demesi Kameralara Yakalandı!
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Survivor All Star'ın en büyük olayı için kesinlikle Sema ve Pınar kavgasını söyleyebiliriz.
Yarışma dışında da kavgalı olan ikilide Pınar'ı tahriklerine dayanamayan Sema'nın fiziksel şiddete başvurması herkesi şaşırtırken, Sema konseyde diskalifiye edilmişti.
Karşı takımdaki kardeşi Sema'nın diskalifiye edilmesinin ardından büyük yıkıma uğrayan Seda Ocak'ın Pınar'a karşı nefreti gözle görülür bir hal alırken, son bölümde kameralara yansıyan bir an herkesi şaşırttı.
Oyunda rakip olarak Pınar'ı seçen Seda, oyunu kazandıktan sonra farklı bir sevinç gösterisi yaparken, ardından Pınar için "Pislik" dedi ve o anlar kameralara da yansıdı.
İşte o anlar:
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Seda'nın bu hareketi Survivor izleyicileri tam anlamıyla ikiye bölerken, bazıları ona hak verip bazıları da hareketini aşırı buldu.
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