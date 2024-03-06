Öfkesi Bitmiyor: Survivor Seda'nın Pınar'a "Pislik" Demesi Kameralara Yakalandı!

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri Pınar'la kavga eden Sema'nın diskalifiye edilmesi oldu. Sema'nın gidişinin ardından kardeşi Seda Ocak'ın öfkesi bir türlü bitmezken, Pınar' 'pislik' dediği anlar kameralara yakalandı.