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Survivor Merve Aydın'ın Hamilelik İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi

Survivor Merve Aydın'ın Hamilelik İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:43

Kaosun bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star'la ilgili geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmacılardan Merve Aydın hamileydi. Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı bu konuda açıklama yaptı.

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Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en olaylı sezon olmaya devam ediyor.

Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en olaylı sezon olmaya devam ediyor.

Hakaretinden fiziksel kavgasına kadar Survivor'daki mücadele bu sezon bambaşka bir boyuta ulaşırken, yarışma hakkında ortaya atılan asılsız iddialar da haliyle gerçek zannedilmeye başlandı.

Hakaretinden fiziksel kavgasına kadar Survivor'daki mücadele bu sezon bambaşka bir boyuta ulaşırken, yarışma hakkında ortaya atılan asılsız iddialar da haliyle gerçek zannedilmeye başlandı.

Bunlardan en şaşırtanı ise Merve Aydın hakkında ortaya atılan iddiaydı.

Bunlardan en şaşırtanı ise Merve Aydın hakkında ortaya atılan iddiaydı.

Sosyal medyada yarışmacılardan Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine 2 aylık hamile olduğu iddiaları kol gezerken, TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da da bu konu açıldı.

Sosyal medyada yarışmacılardan Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine 2 aylık hamile olduğu iddiaları kol gezerken, TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da da bu konu açıldı.

Demet Akalın, programa konuk olan Acun Ilıcalı'ya herkesin merak ettiği "Merve hamile mi?" sorusunu sorunca Ilıcalı bu iddiaları çürütecek yanıtı verdi.

Demet Akalın, programa konuk olan Acun Ilıcalı'ya herkesin merak ettiği "Merve hamile mi?" sorusunu sorunca Ilıcalı bu iddiaları çürütecek yanıtı verdi.
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"Değil, yok kesinlikle" yanıtı veren Ilıcalı, Merve hakkındaki hamilelik iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

"Değil, yok kesinlikle" yanıtı veren Ilıcalı, Merve hakkındaki hamilelik iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

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