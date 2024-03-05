Survivor Merve Aydın'ın Hamilelik İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi

Kaosun bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star'la ilgili geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmacılardan Merve Aydın hamileydi. Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı bu konuda açıklama yaptı.