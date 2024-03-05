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Dilber Aşkı Bitmiyor: İnci Taneleri'nin Çekildiği Pavyona Turlar Düzenlenmeye Başladı

Dilber Aşkı Bitmiyor: İnci Taneleri'nin Çekildiği Pavyona Turlar Düzenlenmeye Başladı

yerli dizi pavyon
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 14:03

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi pavyonda çalışan Dilber karakteriyle gündemden düşmezken, Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İnci Taneleri'nin çekildiği pavyon için gezi turları düzenlenmeye başladı.

KAYNAK: Durak Medya/ Mustafa Barış Durak

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, özellikle pavyonda çalışan Dilber karakteriyle sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, özellikle pavyonda çalışan Dilber karakteriyle sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Pavyon ortamını resmen evimize taşıyan İnci Taneleri'yle beraber "Dilber akımı" oluşurken, Dilber karakteri elbisesinden tutun da dans kursuna kadar hayatımızın her yerinde karşımıza çıkar oldu.

Pavyon ortamını resmen evimize taşıyan İnci Taneleri'yle beraber "Dilber akımı" oluşurken, Dilber karakteri elbisesinden tutun da dans kursuna kadar hayatımızın her yerinde karşımıza çıkar oldu.

Neredeyse her gün bambaşka bir olayla gündeme taşınan Dilber, bu defa "pavyon turu" olarak karşımıza çıktı!

Neredeyse her gün bambaşka bir olayla gündeme taşınan Dilber, bu defa "pavyon turu" olarak karşımıza çıktı!

Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyon için turlar düzenlenmeye başladı.

Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyon için turlar düzenlenmeye başladı.

Mart ayında tüm kontenjanların dolduğu öne sürülen pavyon turunda Nisan ayı için çok az yer kalırken, en ucuz turun 10 bin TL olduğu açıklandı.

Mart ayında tüm kontenjanların dolduğu öne sürülen pavyon turunda Nisan ayı için çok az yer kalırken, en ucuz turun 10 bin TL olduğu açıklandı.
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Peki siz İnci Taneleri'nin çekildiği pavyona turla gitmek ister misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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