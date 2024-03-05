'Bahar' Dizisinin Timur'undan Kamera Arkasında Buğra Gülsoy'a Göndermeli Video!
'Bahar' Dizisinin Timur'undan Kamera Arkasında Buğra Gülsoy'a Göndermeli Video!
Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak kamera arkasında rol arkadaşı Buğra Gülsoy'a göndermeli video çekti.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisi yeni bölümleri ile hız kesmeden devam ediyor.
Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü heyecanla bekleyenler için kamera arkasından eğlenceli bir videoyu sizlerle buluşturuyoruz!
Diziyi izleyenler bilir, dizide Bahar ve Timur çalkantılı bir aşk üçgeninden geçmişler ancak mutlu olmayı başaramamışlar.
Bahar, Timur'un kendisini aldattığından habersiz ancak hayat onun karşısına da fırsatlar çıkarmıyor değil.
Henüz olmasa da ilerleyen bölümlerde Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Evren karakteri ile Bahar arasında bir şeyler olacak gibi...
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Hatta şimdiden Timur, Bahar ve Evren'in yakınlığına gıcık olmaya başladı bile! Ufak tefek kıskançlık sinyalleri alıyoruz, ne dersiniz?
Sette esprili bir video ile rol arkadaşı Buğra Gülsoy'a dikenlerini çıkaran Mehmet Yılmaz Ak hepimizi güldürdü.
İşte o video:
Gönderme yapılan sahneyi de hatırlayalım...
İşte kullanıcıların yorumları:
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