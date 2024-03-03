Bahar Dizisinin ‘Umay’ı Alisa Sezen Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Modele Benzetildi!
Bahar Dizisinin ‘Umay’ı Alisa Sezen Bakın Hangi Dünyaca Ünlü Modele Benzetildi!
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinde ‘Umay’ karakterini canlandıran oyuncu Alisa Sezen Sever, güzelliğiyle dünyaca ünlü modele benzetildi.
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TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Show TV'de yayınlanan Bahar salı akşamlarının en büyük heyecanı oldu.
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi ekranlara adeta bahar havası getirdi.
Eğlencenin ve gözyaşlarının bir arada olduğu diziyi izleyenler adeta bağımlısı oluyor. Dizide genç yüzler ve yeni isimler de yer alıyor.
Bahar'da evin küçük kızı olan Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever ise güzelliği ile magazine konu oldu.
Dizideki başarılı oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de göze çarpan genç oyuncu dünyaca ünlü bir isme benzetildi.
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Renkli gözleri ve duru güzelliği ile hayranları onu ünlü model Gigi Hadid’e benzettiler.
İşte o paylaşım:
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Biz de onların havalı pozlarından birkaç tanesini bir araya getirdik! Hadi bir bakalım...
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