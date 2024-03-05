Survivor'da Ceza Rekoru Alan Yunus Emre İçin Acun Ilıcalı'dan Kim Ricada Bulundu?
Survivor'da Ceza Rekoru Alan Yunus Emre İçin Acun Ilıcalı'dan Kim Ricada Bulundu?
Survivor All Star'da ardı ardına aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre hiçbir ödülden yararlanamamaya devam ederken, Acun Ilıcalı son olarak 3 ödül cezası daha vermişti. Söz konusu olayı Survivor Ekstra'da anlatan Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarına bir kişinin karşı çıktığını açıkladı.
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Olayların bitmediği Survivor All Star pek çok açıdan en unutulmaz sezon olurken, bunların en başında kırmızı takım yarışmacısı Yunus Emre yer alıyor.
Survivor'a agresif bir giriş yapan Yunus Emre karıştığı kavgalarla sık sık ödül cezası alırken, takımı kazansa bile haftalardır yemek yiyemiyor.
Şu ana kadar 10 ödül cezası alarak Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok ceza alan yarışmacı unvanına sahip olan Yunus Emre son olarak Acun Ilıcalı'dan 3 ceza daha aldı.
Kamera arkasındaki ekibe "Beni kimseye durduramaz" demesi yüzünden ceza alan Yunus Emre'nin 3 ceza daha almasını Survivor Ekstra programında anlatan Ilıcalı, kendisine çok yakın birinin bu cezalara karşı çıktığını açıkladı.
O kişi ise Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı!
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Kızı Yasemin'in 3 cezayı neden 2'ye indirmediğini sorması üzerine "Sen dedin diye indiremeyiz" yanıtı veren Ilıcalı, ayrıca Yunus Emre'nin "kimse beni durduramaz" sözünün yanlış olduğunun altını çizdi.
"Yapamadım, Yasemin dedi diye yapamayız böyle bir şeyi. Yunus Emre'yi severim ama otoritenin olması gerekiyor sistemi bozmamak lazım. İnşallah bir daha ceza yemez."
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