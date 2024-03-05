Survivor'da Ceza Rekoru Alan Yunus Emre İçin Acun Ilıcalı'dan Kim Ricada Bulundu?

Survivor All Star'da ardı ardına aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre hiçbir ödülden yararlanamamaya devam ederken, Acun Ilıcalı son olarak 3 ödül cezası daha vermişti. Söz konusu olayı Survivor Ekstra'da anlatan Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarına bir kişinin karşı çıktığını açıkladı.