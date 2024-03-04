Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Açıklamalarda Bulundu: Batuhan'la İlgili Gerçek Herkesi Şaşırttı!

“Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan beri aradı. Abi ne düşünüyorsun dedi. Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz dedim. Eğer isterseniz gelmek istiyorum dedi, tamam dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık.”