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Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Açıklamalarda Bulundu: Batuhan'la İlgili Gerçek Herkesi Şaşırttı!

Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Açıklamalarda Bulundu: Batuhan'la İlgili Gerçek Herkesi Şaşırttı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
04.03.2024 - 21:35

Survivor All Star tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı gelişmeleri ve olayları konuşmak üzere Survivor Ekstra programına katıldı. Programda yaptığı açıklamalarla gündem olan Ilıcalı'nın özellikle Batuhan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

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Survivor'da hem eğlencesi hem de tartışması bol bir sezon oluyor.

Survivor'da hem eğlencesi hem de tartışması bol bir sezon oluyor.

Fazlasıyla da kalabalık olan sezonda SMS oylamasının olmaması yarışmacılar arasında gerginliğin artmasındaki etkenlerden biri olarak görüldü.

Fazlasıyla da kalabalık olan sezonda SMS oylamasının olmaması yarışmacılar arasında gerginliğin artmasındaki etkenlerden biri olarak görüldü.

Gündem bu kadar yoğun olunca, Acun Ilıcalı da bir kez daha Survivor Ekstra'ya katılarak açıklamalarda bulundu.

Gündem bu kadar yoğun olunca, Acun Ilıcalı da bir kez daha Survivor Ekstra'ya katılarak açıklamalarda bulundu.

Survivor All Star şampiyonunun kim olacağına dair soruya "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday’a %51 vermezdim. Turabi’nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim.” diye yanıt veren Ilıcalı, diğer yarışmacılarla ilgili şunları söyledi:

Survivor All Star şampiyonunun kim olacağına dair soruya "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday’a %51 vermezdim. Turabi’nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim.” diye yanıt veren Ilıcalı, diğer yarışmacılarla ilgili şunları söyledi:

“Sercan değişik bir isim, nereye gideceğini bilemeyiz. Özgür’ün bitiriciliği müthiş. Seda mükemmel. Hilmicem kendine geliyor ama Atakan’ın zamana ihtiyacı var. Nefise büyük potansiyel. Damla ise her zaman Damla’dır.”

Düello sayısının ileride 4'lü olmayabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Sayıyı düşürebiliriz. Atışlar da değişecek. Çiftli oyunları çok beğeniyorum. Önceden 22.00’a dek sadece kadınları izleyebiliyorduk. Haftada 1 gün Kadınlar-Erkekler olarak oynayacaklar.” dedi.

Düello sayısının ileride 4'lü olmayabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Sayıyı düşürebiliriz. Atışlar da değişecek. Çiftli oyunları çok beğeniyorum. Önceden 22.00’a dek sadece kadınları izleyebiliyorduk. Haftada 1 gün Kadınlar-Erkekler olarak oynayacaklar.” dedi.
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Ayrıca Ilıcalı, yarışmaya katılan son yarışmacının Batuhan olduğunun da altını çizdi. Yani yedeklerden başka bir isim yarışmaya katılmayacak.

Ayrıca Ilıcalı, yarışmaya katılan son yarışmacının Batuhan olduğunun da altını çizdi. Yani yedeklerden başka bir isim yarışmaya katılmayacak.

Bunun dışında Batuhan'la ilgili şu ifadeleri kullanarak herkesi şaşırttı:

Bunun dışında Batuhan'la ilgili şu ifadeleri kullanarak herkesi şaşırttı:

“Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan beri aradı. Abi ne düşünüyorsun dedi. Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz dedim. Eğer isterseniz gelmek istiyorum dedi, tamam dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık.”

Acun Ilıcalı'nın Batuhan'ı davet ettiği ve Batuhan'ın annesinden özür dilediği söyleniyordu. Siz bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Acun Ilıcalı'nın Batuhan'ı davet ettiği ve Batuhan'ın annesinden özür dilediği söyleniyordu. Siz bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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