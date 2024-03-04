Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Açıklamalarda Bulundu: Batuhan'la İlgili Gerçek Herkesi Şaşırttı!
Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Açıklamalarda Bulundu: Batuhan'la İlgili Gerçek Herkesi Şaşırttı!
Survivor All Star tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı gelişmeleri ve olayları konuşmak üzere Survivor Ekstra programına katıldı. Programda yaptığı açıklamalarla gündem olan Ilıcalı'nın özellikle Batuhan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
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Survivor'da hem eğlencesi hem de tartışması bol bir sezon oluyor.
Fazlasıyla da kalabalık olan sezonda SMS oylamasının olmaması yarışmacılar arasında gerginliğin artmasındaki etkenlerden biri olarak görüldü.
Gündem bu kadar yoğun olunca, Acun Ilıcalı da bir kez daha Survivor Ekstra'ya katılarak açıklamalarda bulundu.
Survivor All Star şampiyonunun kim olacağına dair soruya "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday’a %51 vermezdim. Turabi’nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim.” diye yanıt veren Ilıcalı, diğer yarışmacılarla ilgili şunları söyledi:
Düello sayısının ileride 4'lü olmayabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Sayıyı düşürebiliriz. Atışlar da değişecek. Çiftli oyunları çok beğeniyorum. Önceden 22.00’a dek sadece kadınları izleyebiliyorduk. Haftada 1 gün Kadınlar-Erkekler olarak oynayacaklar.” dedi.
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Ayrıca Ilıcalı, yarışmaya katılan son yarışmacının Batuhan olduğunun da altını çizdi. Yani yedeklerden başka bir isim yarışmaya katılmayacak.
Bunun dışında Batuhan'la ilgili şu ifadeleri kullanarak herkesi şaşırttı:
Acun Ilıcalı'nın Batuhan'ı davet ettiği ve Batuhan'ın annesinden özür dilediği söyleniyordu. Siz bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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