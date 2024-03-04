Arka Sokaklar ve Son Yaz Dizilerinin Sevilen Oyuncusu Kirli Sepeti'nin Kadrosuna Katıldı!
Arka Sokaklar ve Son Yaz Dizilerinin Sevilen Oyuncusu Kirli Sepeti'nin Kadrosuna Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Sezonun sevilen yapımlarından biri olan Kirli Sepeti, kadrosuna bomba gibi bir ismi daha kattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Son Yaz dizisinin sevilen oyuncusu Kirli Sepeti'ne dahil oldu.
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Sezonun en sevilen yapımlarından biri olan Kirli Sepeti, iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
Pazar akşamlarının sevilen dizisi, ilgi çeken ve eğlenceli konusuyla izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre zengin oyuncu kadrosuna sahip diziye bomba bir transfer daha yapıldı!
Arka Sokaklar ile tanıdığımız, son olarak Son Yaz ve Kaçış dizileriyle izlediğimiz Onur Bay Kirli Sepeti'nin kadrosuna katıldı.
Dizide Bülent karakterine hayat verecek oyuncu, Doktor Levent'in (Furkan Palalı) kardeşini canlandıracak.
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