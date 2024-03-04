Sema Aydemir Survivor Sahra'nın Dudaklarının Neden Parlak Olduğunu Anlattı!
Sema Aydemir Survivor Sahra'nın Dudaklarının Neden Parlak Olduğunu Anlattı!
Survivor All Star'da yarıştığı dönemde dudaklarının parlak olması dikkat çeken Sahra akıllarda soru işareti bırakmıştı. Yarışmadan diskalifiye olan Sema Aydemir, Sahra'nın dudaklarının neden parlak olduğunu anlattı!
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Survivor All Star, bu yıl da kavga dövüş, tartışma, hakaret ve gerginliklerle devam ediyor. Özellikle son haftalarda yaşananlar karşısında şok geçiriyoruz.
Performanslardan çok yarışmacıların saldırgan tavırlarını, adada gizlice çevirdikleri planları konuşuyoruz. Fakat şimdi konumuz başka.
Mavi takım'da mücadele eden ve daha sonra eşiyle ilgili yaşanan özel durum nedeniyle yarışmadan ayrılan Sahra'nın parlak dudakları gündem olmuştu.
Sahra'nın öylesine zorlu bir mücadele alanında nasıl böyle parlak dudaklara sahip olduğu ve dudak parlatıcısını nasıl bulduğu da merak edilmişti.
Haftalar sonra ise yarışmadan Pınar'la yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye edilen Sema Aydemir, katıldığı bir programda Sahra'nın dudaklarının neden parlak olduğunu anlattı.
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Sema, dudakları kuruduğu için doktorun krem verdiğini ve bu kremin de parlatıcı gibi durduğunu söyledi.
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