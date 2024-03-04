Acun Ilıcalı'nın Adını Bile Anmadığı Cezaevindeki Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz'dan Yardım İstedi!

Survivor ile tanıdığımız Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu. Vukuatları saymakla bitmeyen Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde cezaevinde ve Yasin Obuz'dan yardım istedi!