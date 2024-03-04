Acun Ilıcalı'nın Adını Bile Anmadığı Cezaevindeki Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz'dan Yardım İstedi!
Acun Ilıcalı'nın Adını Bile Anmadığı Cezaevindeki Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz'dan Yardım İstedi!
Survivor ile tanıdığımız Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu. Vukuatları saymakla bitmeyen Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde cezaevinde ve Yasin Obuz'dan yardım istedi!
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2011'de katıldığı Survivor ile tanıdığımız Taner Tolga Tarlacı, enerjisi ve ilginç tavırlarıyla izleyicinin ilgisini çekmişti.
Bu süreçte tüm ülkenin tanıdığı biri haline gelse de, yarışması sonrası yaptığı vukuatlarla Acun Ilıcalı ile düşman olmuştu.
Acun Ilıcalı'yı sık sık tehdit eden ve hakaretlerinin ardı arkası kesilmeyen Tarlacı, karıştığı olaylarla da polis tarafından aranmaya başlamıştı.
Türkiye'de karıştığı suçlar sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yaşamaya başlamış ancak polise mukavemetten 6 ay cezaevine girmişti.
Daha sonra da kesici aletle darp etme suçundan cezaevine giren Tarlacı, şu an hala cezaevinde.
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Bir zamanlar yakın arkadaşı olsa da daha sonra küstüklerini açıklayan Yasin Obuz'dan hapishaneden yardım istedi!
"10 yıl ceza aldım. Yasin Obuz Survivor'dan döndükten sonra bana yardım etsin. Çok zor durumdayım" diyen Tarlacı, ablası ile yaptığı görüntülü görüşmede Yasin'e seslendi.
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