Çalkantılı İlişkinin Kitabını Yazan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aynı Evde Yaşamaya Başlıyormuş!

Kendisi sette çekimdeyken henüz birkaç ay önce taşındığı evine hırsız giren ve ziynet eşyaları çalınan Afra Saraçoğlu büyük bir korku yaşamıştı. Söylenenlere göre evine dönünce sinir krizi geçirmişti. Geçtiğimiz gün kendisini evinin önünde çeken muhabirlere de yaşadığı olayın ardından isyan etmiş ve sinirlenmişti.