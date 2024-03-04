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Çalkantılı İlişkinin Kitabını Yazan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aynı Evde Yaşamaya Başlıyormuş!

Çalkantılı İlişkinin Kitabını Yazan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aynı Evde Yaşamaya Başlıyormuş!

yalı çapkını
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 14:42

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri ve partnerleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in çalkantılı ilişkisine büyük bir çoğumuz hakimiz. Magazinden bir türlü düşmeyen çift yaşadıkları kavgalı ayrılığın ardından yeniden barıştıklarını bize alttan alttan hissettirerek göstermişti. Muhabir Online'ın son haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı evde yaşama kararı almış!

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Ekranların en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını yayınlandığı ilk dönemlerden itibaren reytinglerde takdire şayan bir başarı gösterdi.

Ekranların en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını yayınlandığı ilk dönemlerden itibaren reytinglerde takdire şayan bir başarı gösterdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumu gözle görülür bir şekilde yakalanırken, dizinin başarısı da bu ikilinin enerjisini daha da yükseltti.

Ferit ve Seyran'ın çalkantılı ilişkisi daha sonrasında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun çalkantılı ilişkisine dönmüştü.

Ferit ve Seyran'ın çalkantılı ilişkisi daha sonrasında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun çalkantılı ilişkisine dönmüştü.

Dizi başladığı dönemde Mert Yazıcıoğlu ile uzun bir ilişkinin içinde olan Afra Saraçoğlu'nun, Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladığı söylenmişti. Çift ayrılırken aldatma iddiaları olmadığını ve anlaşarak ayrıldıklarını söylese de, magazin kulislerinde farklı iddialar dolanmaya devam etti.

Ardından ilişkilerini açıklamalarını beklediğimiz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi birlikte olduklarını adeta bir devlet sırrı gibi sakladı.

Ardından ilişkilerini açıklamalarını beklediğimiz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi birlikte olduklarını adeta bir devlet sırrı gibi sakladı.

O dönemki söylentilere göre yapım çiftin birlikte olduğunu açıklamasını ve birlikte görüşmelerini tamamen yasakladı ve bunun olmamasını istedi. İkili de ilişkilerini sakladı.

Ancak sadece saklamakla kalmadılar ve ne zaman bu konuda soru sorulsa inkar edip yalanladılar.

Ancak sadece saklamakla kalmadılar ve ne zaman bu konuda soru sorulsa inkar edip yalanladılar.

Hatta o dönemler bu ilişkinin yalnızca PR amaçlı dedikodularının yayıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Anlayacağınız karman çorman bir hal almıştı bu durum.

Çift her ne kadar reddetse de yaz ayında denizde öpüşürken fotoğraflarının çıkması ilişkilerini ne kadar istemeseler de doğrulamış oldu.

Çift her ne kadar reddetse de yaz ayında denizde öpüşürken fotoğraflarının çıkması ilişkilerini ne kadar istemeseler de doğrulamış oldu.

Bu fotoğrafların ardından sevgili olduklarını hala reddetmeye devam etseler de artık hepimiz emindik ve 'yemiyoruz bunları' moduna girmiştik.

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Sevgili olduklarını bir türlü kabul ettiremediğimiz çift üstüne Yalı Çapkını'nın yeni sezonu çekilirken sette bile kavga edip ayrıldı.

Sevgili olduklarını bir türlü kabul ettiremediğimiz çift üstüne Yalı Çapkını'nın yeni sezonu çekilirken sette bile kavga edip ayrıldı.

Başka insanlarla farklı mekanlarda görüntülenmeye başladılar. Hatta Afra Saraçoğlu kendi doğum günü kutlamasında magazin mensuplarıyla konuşurken Mert Ramazan Demir solurunca 'hayatımda kimse yok, iş arkadaşından başka bir şey değiliz' cevabını vermişti.

Öyle böyle derken geçtiğimiz haftalarda yeniden beraber görüntülenen ikili bu sefer tebrikleri kabul etti!

Öyle böyle derken geçtiğimiz haftalarda yeniden beraber görüntülenen ikili bu sefer tebrikleri kabul etti!

Ayrıca barıştıklarını da cümle aleme göstermiş oldular.

Tam yüzleri gülecek artık derken Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini öğrendik.

Tam yüzleri gülecek artık derken Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini öğrendik.

Kendisi sette çekimdeyken henüz birkaç ay önce taşındığı evine hırsız giren ve ziynet eşyaları çalınan Afra Saraçoğlu büyük bir korku yaşamıştı. Söylenenlere göre evine dönünce sinir krizi geçirmişti. Geçtiğimiz gün kendisini evinin önünde çeken muhabirlere de yaşadığı olayın ardından isyan etmiş ve sinirlenmişti.

Söylenenlere göre yaşanan olayın ardından korkan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'in evine taşınmış!

Söylenenlere göre yaşanan olayın ardından korkan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'in evine taşınmış!

Muhabir Online'da yer alan habere göre yaşadığı hırsızlık olayının ardından epey korkan ve rahatsız olan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'in Cihangir'deki evine taşınmış.

Mert Ramazan Demir böyle bir süreçte sevgilisini yalnız bırakmak istememiş. Afra Saraçoğlu ise bir kamyonla eşyalarını eve taşımış.

Mert Ramazan Demir böyle bir süreçte sevgilisini yalnız bırakmak istememiş. Afra Saraçoğlu ise bir kamyonla eşyalarını eve taşımış.

Sizce bu mantıklı bir karar olmuş mu?

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