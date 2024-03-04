Çalkantılı İlişkinin Kitabını Yazan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aynı Evde Yaşamaya Başlıyormuş!
Çalkantılı İlişkinin Kitabını Yazan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aynı Evde Yaşamaya Başlıyormuş!
Yalı Çapkını dizisinin başrolleri ve partnerleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in çalkantılı ilişkisine büyük bir çoğumuz hakimiz. Magazinden bir türlü düşmeyen çift yaşadıkları kavgalı ayrılığın ardından yeniden barıştıklarını bize alttan alttan hissettirerek göstermişti. Muhabir Online'ın son haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı evde yaşama kararı almış!
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Ekranların en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını yayınlandığı ilk dönemlerden itibaren reytinglerde takdire şayan bir başarı gösterdi.
Ferit ve Seyran'ın çalkantılı ilişkisi daha sonrasında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun çalkantılı ilişkisine dönmüştü.
Ardından ilişkilerini açıklamalarını beklediğimiz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi birlikte olduklarını adeta bir devlet sırrı gibi sakladı.
Ancak sadece saklamakla kalmadılar ve ne zaman bu konuda soru sorulsa inkar edip yalanladılar.
Çift her ne kadar reddetse de yaz ayında denizde öpüşürken fotoğraflarının çıkması ilişkilerini ne kadar istemeseler de doğrulamış oldu.
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Sevgili olduklarını bir türlü kabul ettiremediğimiz çift üstüne Yalı Çapkını'nın yeni sezonu çekilirken sette bile kavga edip ayrıldı.
Öyle böyle derken geçtiğimiz haftalarda yeniden beraber görüntülenen ikili bu sefer tebrikleri kabul etti!
Tam yüzleri gülecek artık derken Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini öğrendik.
Söylenenlere göre yaşanan olayın ardından korkan Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'in evine taşınmış!
Mert Ramazan Demir böyle bir süreçte sevgilisini yalnız bırakmak istememiş. Afra Saraçoğlu ise bir kamyonla eşyalarını eve taşımış.
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