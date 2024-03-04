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Kim Milyoner Olmak İster'de Joker Hakkını Kullanmak İsteyen Yarışmacı Kabusu Yaşayarak Seyirci Yüzünden Elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de Joker Hakkını Kullanmak İsteyen Yarışmacı Kabusu Yaşayarak Seyirci Yüzünden Elendi

Kim Milyoner Olmak İster
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 12:33

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster? dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Her bölümde genel kültür sorularıyla seyircisinin ve yarışmacılarının kafasını karıştıran Milyoner'de, daha önce sık rastlanmayan bir durum gerçekleşti. Joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirciler yüzünden elendi.

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Pazar akşamlarının heyecanla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır seyircisini ekran başında büyük bir merakla kendine bağlamaya devam ediyor.

Pazar akşamlarının heyecanla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır seyircisini ekran başında büyük bir merakla kendine bağlamaya devam ediyor.

Genel kültür, bilgi ve daha pek çok konuda kendine güvenen yarışmacıların, kendilerini sınamak için katılım gösterdiği ve büyük ödülü kazanmak için çabaladığı Milyoner'de çoğu zaman enteresan olaylara şahit oluyoruz.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülü 5 milyon TL değerinde olmuştu hatırlarsanız. Bu da yarışmacıları daha da hırslandırıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülü 5 milyon TL değerinde olmuştu hatırlarsanız. Bu da yarışmacıları daha da hırslandırıyor.

1 milyon TL olan para ödülü 5 milyon TL olarak revize edilmişti. 12 soruluk yarışmaya bir soru daha eklenmiş ve bu sorunun değerine de 4 milyon verilmişti. 13 soru olan Milyoner'in baraj soruları ise iki ve yedinci sorular oldu.

Dün akşam yayınlanan bölümde yine sosyal medyada dikkat çeken olaylar yaşandı.

Dün akşam yayınlanan bölümde yine sosyal medyada dikkat çeken olaylar yaşandı.

Yarışmacıya sorulan 'Hangisi kıtayla eş anlamlıdır?' sorusu ekran başındaki izleyicilerin de kafasını karıştırdı. TDK'da yer alan bilgiye göre sorulan 'kıta' kelimesinin iki anlamı vardı.

Kaçırdıysanız detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Yarışmada dikkat çeken bir diğer isim ise Hakan Aydoğan oldu.

Yarışmada dikkat çeken bir diğer isim ise Hakan Aydoğan oldu.

Makine mühendisliği bölümünden mezun olan fakat beş yıldır pilotluk yaptığını söyleyen Hakan Aydoğan, 100 bin TL'lik soruya kadar ulaşmayı başardı.

Karşısına "Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?" sorusu çıkınca yarışmacı kararsız kaldı.

Karşısına "Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?" sorusu çıkınca yarışmacı kararsız kaldı.

Şıklar ise aşağıdaki gibiydi:

A- Kırmızı, mavi, yeşil

B- Mavi, yeşil, kırmızı

C- Yeşil, kırmızı, mavi

D- Mavi, kırmızı, yeşil

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Riske atmak istemeyen ve seyirciye sorma joker hakkını kullanan Hakan Aydoğan verdiği kararın kurbanı oldu.

Riske atmak istemeyen ve seyirciye sorma joker hakkını kullanan Hakan Aydoğan verdiği kararın kurbanı oldu.

Seyircilerin %52'si 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' cevabını verdi. Hakan Aydoğan da seyirciye güvenerek C şıkkını onayladı. Doğru cevap 'D- Mavi, kırmızı, yeşil' çıktı.

Ancak doğru cevap açılınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yarışmacı 50 bin TL kazanarak Milyoner'e veda etmek durumunda kaldı.

Ancak doğru cevap açılınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yarışmacı 50 bin TL kazanarak Milyoner'e veda etmek durumunda kaldı.

Yanlış cevap verdiğini gören Aydoğan 'Benim de aklımda yeşil, mavi, kırmızı gibi kalmıştı. Seyirci de öyle söyleyince direkt ona yöneldim. Sağlık olsun. Sizinle tanışmak çok güzeldi.' dedi.

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