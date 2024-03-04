Kim Milyoner Olmak İster'de Joker Hakkını Kullanmak İsteyen Yarışmacı Kabusu Yaşayarak Seyirci Yüzünden Elendi
Kim Milyoner Olmak İster'de Joker Hakkını Kullanmak İsteyen Yarışmacı Kabusu Yaşayarak Seyirci Yüzünden Elendi
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster? dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Her bölümde genel kültür sorularıyla seyircisinin ve yarışmacılarının kafasını karıştıran Milyoner'de, daha önce sık rastlanmayan bir durum gerçekleşti. Joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirciler yüzünden elendi.
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Pazar akşamlarının heyecanla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır seyircisini ekran başında büyük bir merakla kendine bağlamaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülü 5 milyon TL değerinde olmuştu hatırlarsanız. Bu da yarışmacıları daha da hırslandırıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümde yine sosyal medyada dikkat çeken olaylar yaşandı.
Yarışmada dikkat çeken bir diğer isim ise Hakan Aydoğan oldu.
Karşısına "Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?" sorusu çıkınca yarışmacı kararsız kaldı.
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Riske atmak istemeyen ve seyirciye sorma joker hakkını kullanan Hakan Aydoğan verdiği kararın kurbanı oldu.
Ancak doğru cevap açılınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yarışmacı 50 bin TL kazanarak Milyoner'e veda etmek durumunda kaldı.
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