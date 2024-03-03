Kim Milyoner Olmak İster'de "Kıtanın Eş Anlamlısı" Sorusunun İki Cevabının Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de "Kıtanın Eş Anlamlısı" Sorusunun İki Cevabının Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Pazar akşamlarının sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, soruları ve yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kimi zaman kolay sorulara verilen yanlış cevaplarla konuşulan yarışmada bu kez sorunun iki cevabının birden olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları ve sorularıyla sık sık gündeme geliyor.
Pazar akşamlarının sevilerek izlenen bilgi yarışmasında çoğu zaman kolay bir soruya verilen yanıtlar sosyal medyada gündem oluyordu.
Ancak bu kez ortalığı karıştıran sorunun iki doğru cevabının olduğu iddiasıydı.
Yayınlanan son bölümde yarışmacıya "Hangisi kıtayla eş anlamlıdır?" diye soruldu ve yarışmacı doğru cevabı verdiğine dair dönüş aldı.
Fakat bir Twitter kullanıcısının iddiasına ve TDK'dan aldığı bilgiye göre kıtanın hem birlik hem de dörtlük anlamına geldiği görülüyor.
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