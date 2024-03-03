Kim Milyoner Olmak İster'de "Kıtanın Eş Anlamlısı" Sorusunun İki Cevabının Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Pazar akşamlarının sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, soruları ve yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kimi zaman kolay sorulara verilen yanlış cevaplarla konuşulan yarışmada bu kez sorunun iki cevabının birden olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.