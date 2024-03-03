Survivor'da Haftalardır Cezalı Olduğu İçin Yemek Yiyemeyen Yunus Emre'nin Değişimi Gündem Oldu!
Survivor'da Haftalardır Cezalı Olduğu İçin Yemek Yiyemeyen Yunus Emre'nin Değişimi Gündem Oldu!
Survivor All Star'da agresif tavırları ve el hareketi yapması sebebiyle üst üste ceza alan Yunus Emre, uzun süredir ödüllerden yararlanamıyor. Sık sık açlığını dile getiren Yunus Emre'nin yarışmaya katıldığı sıradaki görüntüsüyle şu anki hali arasındaki fark görenleri hayret ettirdi.
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Kavgası ve kaosu eksik olmayan Survivor All Star'da sık sık tartışmaya giren Yunus Emre üst üste cezalar almıştı.
Ceza üstüne ceza aldığı için uzun süredir aç gezen Yunus Emre bu durumdan sık sık şikayet ediyordu.
Benchte çoğu zaman başı dönse de ciddiye alınmayan Yunus Emre'nin yarışmaya ilk katıldığı dönemdeki görüntüsü ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı.
Aradaki kilo farkının ortada olduğu bu görüntü sosyal medyada tepki çekti.
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